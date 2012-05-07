101 مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی با حمایت این نهاد از خدمت سربازی معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: طی سال گذشته 101 مورد از افراد تحت حمایت این نهاد با حمایتهای کمیته امداد از خدمت سربازی معاف شدند.

محمد بلوچی با اعلام اینکه این افراد با هماهنگی حوزه نظام وظیفه و همت کمیته امداد از خدمت سربازی معاف شدند، گفت: این نهاد طبق تفاهمنامه‌ای که با سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا منعقد کرده می‌تواند فرزندان مددجویی که سرپرست خانوار ندارند از خدمت سربازی معاف کند.

بلوچی گفت: در همین راستا در سال 90 به همت کمیته امداد اضافه خدمت حین انجام وظیفه 83 مورد از فرزندان مددجو بخشیده شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 509 مورد از مددجویان برای ادامه خدمت سربازی به محل زندگی خود انتقال داده شدند، گفت: 320 مورد از افراد تحت حمایت نیز مشمول کاهش تعرفه صدور معافیت کارت قرار گرفتند.

تجلیل از مربیان قرآنی کانون پیروان ولایت کمیته امداد بجنورد

به مناسبت بزرگداشت مقام معلم از 15 مربی قرآن در کانون پیروان ولایت کمیته امداد بجنورد تقدیر و تجلیل شد.

رضا وحدانی با بیان این مطلب گفت: درراستای نکوداشت مقام و منزلت معلم به خصوص معلم و مربیانی قرآنی، از 15 مربی قرآن که در کانون پیروان ولایت این نهاد در بجنورد فعالیت می‌کنند طی مراسمی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی تقدیر شد.

وی با بیان اینکه این مربیان در طی سال تحصیلی 420 دانش آموز را آموزش می‌دهند، افزود: حفظ، قرائت، روخوانی و روانخوانی قرآن واذان از جمله زمینه‌های آموزشی این مربیان است.

وی بالا بردن سطح علمی و آموزشی قرآن، استفاده علمی قرآن در زندگی افراد و تحقق فرمان مقام معظم رهبری در خصوص حفظ قرآن را از جمله اهداف کلاس‌های آموزش قرآن ذکر کرد.



5 هزار و 117 محروم راز و جرگلان از خدمات کمیته امداد این شهرستان بهره‌امند هستند

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رازو جرگلان گفت: پنج هزار و 117 نفر از محرومین راز و جرگلان از خدمات این نهاد برخوردار هستند.

موسی الرضا نورانی با اعلام اینکه در حال حاضر تعداد دو هزار و 478 خانواده با جمعیت پنج هزار و 117 نفر، زیر پوشش کمیته امداد راز و جرگلان هستند، گفت: از این میان چهار هزار و 545 نفر روستایی و 572 نفر نیز شهری هستند.

وی اظهار داشت: این افراد که ساکن شهر و روستاهای این بخش هستند در طول سال از خدمات گوناگونی همچون درمان و بهداشت، جهیزیه، مستمری، فرهنگی، تحصیلی، حقوقی، اشتغال و خودکفایی، کمک‌های بلاعوض و از خدمات مسکن این نهاد استفاده می‌کنند.

نورانی با بیان اینکه از مجموع افراد تحت پوشش دو هزار و 252 خانواده با جمعیت چهارهزار و 305 نفر مستمری بگیر این نهاد هستند، گفت: در سال گذشته به افراد مستمر بگیر مبلغی بالغ بر 12 میلیارد و 62 میلیون ریال مستمری پرداخت شد.