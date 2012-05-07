به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر دوشنبه در همایش تجلیل از معلمان شهر تهران گفت: سند تحول بنیادین اتفاقی مهم در کل کشور تلقی می شود و در خانه هر معلم تهرانی به عنوان پایتخت کشور باید یک سند تحول وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در تهران 62 هزار معلم وجود دارد پس باید 62 هزار سند تحول بنیادین پرینت گرفت و به معلمان داده شود افزود: در شورای عالی آموزش و پرورش حداقل 35 قانون به تصویب رسیده و تمام تلاش من در مدت حضور در این وزارتخانه تغییر نگاه به این وزارتخانه است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مگر می شود همه خوشبختی ها در آموزش و پرورش باشد اعلام کرد که همواره سئوال از معیشت معلمان نکته ناراحت کننده بود و دوست ندارم در هیچ کجا و هیچ جلسه ای به این سئوال جواب دهم. من فکر می کنم شان معلم بالاتر از این حرف هاست و هیچ معلمی در کشور نباید سرش را جلوی هیچ کسی برای امور مالی کج کند.

حاجی بابایی با اشاره به راه اندازی پایه ششم ابتدایی گفت: همه چیز باید در آموزش و پرورش تغییر کند. این پایه در آموزش و پرورش امسال تصویب نشده بلکه قانون مصوب سال 1368 است. چرا که در همان زمان نیز معتقد بودند دانش آموز با پنج سال تحصیل در مقطع ابتدایی ناپخته وارد مقطع راهنمایی و سپس دبیرستان می شود.

وی ادامه داد: همه کتابها باید تغییر کند و حجم آنها باید بررسی شود. هم اکنون ما در حال تدوین برنامه درس ملی که نقشه راه کتابهاست هستیم.

وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از اطلاع رسانی نامناسب و گاه غلط در حوزه تغییر محتوای کتب و تغییرات دیگر در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: برخلاف آنچه که گفته و نوشته می شود درآموزش و پرورش نوشتن کتاب پایه ششم ابتدایی از مهرماه سال گذشته شروع شده است. یا آنکه می گویند دیگر دانش آموز مردودی نداریم. این درحالی است که ما بر اساس سند تحول بنیادی اعلام کرده ایم که اگر دانش آموز اول راهنمایی تجدید شود در تابستان باید به کلاسهای شش هفته ای برود باز هم اگر قبول نشد شهریورماه امتحان می دهد اگر در شهریورماه باز هم قبول نشد دانش آموز به پایه دوم راهنمایی به صورت مشروط رفته و اگر در این پایه قبول شود اول راهنمایی نیز قبول شده اما اگر دوم را نیز قبول نشود یا باید اول راهنمایی نظام جدید را قبول کند یا به مدرسه شبانه رفته و در نتیجه پیش دانشگاهی بخواند.

حاجی بابایی با انتقاد از نظام ترمی - واحدی و اینکه این نظام به سالی واحدی تبدیل شده خطاب به معلمان گفت: تا زمان وزارت من معلمان هیچ دغدغه ای نداشته باشند. امکان ندارد اگر بتوانیم قدمی برای معلمان برداریم این کار را نکنیم. همان گونه که دیدید در هفته معلم پاداش بازنشستگان را یکجا پرداخت کردیم و هر معلمی که در فروردین و اردیبهشت امسال بازنشست شد پاداش بازنشستگی آن را در اردیبهشت ماه پرداخت می کنیم.

وی ادامه داد: من فکر می کنم 70 درصد مشکلات آموزش و پرورش مدیریتی است. آرزوی من این است که معلم در جامعه و افکار عمومی کارمند تلقی نشود و این موضوع نیز در سند تحول نیز مورد توجه قرار گرفته و به جایگاه علمی و منزلت اجتماعی معلمان به صورت ویژه توجه شده است.