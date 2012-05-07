90درصد از دانش آموزان زنجانی در طرح آموزش شنا شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری شامگاه دوشنبه در همایش تبیین افقهای فرار روی ورزشی دانش آموزی، سازمان آموزش و پرورش را یک سازمان فرهنگی یاد کرد و افزود: آموزش و پرورش از نهادهایی است که در حوزه آموزش و علم در کشور برتر است.

وی اظهار داشت: استان زنجان در سال گذشته در حوزه آموزش و ورزش رتبه برتر را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیر کل آموزش و پرورش زنجان تاکید کرد: در سال گذشته دانش آموزان 100 الی 120 کیلومتر از روستاها برای ورزش شنا به استان می آمدند.

نظری گفت: در سفر سوم هیئت دولت 50 سالن ورزشی به استان زنجان مصوب شده که هفت استخر شنا در شهرستانها احداث شده خواهد شد.

وی در ادامه به سند تحول بنیادین اشاره کرد و افزود: در راستای اجرایی شدن این سند باید معلمان همچون دکتر نسخه خوبی را ویزیت کنند که در این راستا ویزیت و اجرایی شدن درست این سند در توسعه آموزش بسیار اثر گذار است.

مدیر کل آموزش و پرورش زنجان یاد آور شد: اجرای این سند برنامه ریزی درست و کارشناسی شده را می طلبد.

