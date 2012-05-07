10 نمایشگاه کتاب در مدارس گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی عصر دوشنبه در بازدید از این نمایشگاه ها در گرگان گفت: این نمایشگاه ها با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی با بیش از یک هزار و 500 عنوان از تازه های کتاب در شهرستان گرگان برگزار شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: دبیرستان های واثقی، صدر، شهید بهشتی، شهید مصطفی خمینی، تسلیمی، جابربن حیان، شهیدرجایی، سید احمد خمینی، تیزهوشان و نمونه استرآباد، 10 دبیرستانی هستند که تازه های کتاب را برای علاقمندان به این حوزه به نمایش گذاشته اند.

وی اظهار داشت: در پایان این نمایشگاه سه روزه، تعداد 300 جلد از کتاب ها به کتابخانه های مدارس برای تجهیز کتابخانه ها اهدا می شود.