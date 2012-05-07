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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۴۰

امامی:

10 نمایشگاه کتاب در مدارس گرگان برپا شد

10 نمایشگاه کتاب در مدارس گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از برگزاری 10 نمایشگاه کتاب در سطح مدارس شهر گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی عصر دوشنبه در بازدید از این نمایشگاه ها در گرگان گفت: این نمایشگاه ها با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی با بیش از یک هزار و 500 عنوان از تازه های کتاب در شهرستان گرگان برگزار شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: دبیرستان های واثقی، صدر، شهید بهشتی، شهید مصطفی خمینی، تسلیمی، جابربن حیان، شهیدرجایی، سید احمد خمینی، تیزهوشان و نمونه استرآباد، 10 دبیرستانی هستند که تازه های کتاب را برای علاقمندان به این حوزه به نمایش گذاشته اند.

وی اظهار داشت: در پایان این نمایشگاه سه روزه، تعداد 300 جلد از کتاب ها به کتابخانه های مدارس برای تجهیز کتابخانه ها اهدا می شود.

کد مطلب 1596520

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