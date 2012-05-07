اتحادیه اروپا خواستار ادامه اصلاحات اقتصادی در یونان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج ناامید کننده انتخابات پارلمانی یونان برای اتحادیه اروپا تردیدهایی را در مورد ادامه اصلاحات اقتصادی در این کشور به وجود آورده است.

بر این اساس در حالی که اتحادیه اروپا دولت یونان را برای دریافت بسته های کمک مالی به اجرای کامل این اصلاحات ملزم کرده است، اما ترکیب ناهمگون پارلمان این کشور را به سوی ادامه بی ثباتی سیاسی سوق داده است.

در همین رابطه یک سخنگوی کمیسیون اروپایی امروز دوشنبه در بروکسل گفت : این کمیسیون امیدوار است دولت آینده یونان به تعهدات آتن پایبند باشد.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا به انتخابات و رای دموکراتیک مردم یونان احترام می گذارد، تلویحا نگرانی خود را از اجرای دور دوم اصلاحات در این کشور که پیش شرط دریافت دومین بسته کمک مالی اروپا است، ابراز کرد. این در حالی است که نخستین تلاشها برای اجرایی کردن اصلاحات مذکور به بیکاری و نارضایتی میلیونها شهروند یونانی منجر شده است.

گفتنی است دو حزب طرفدار اجرای طرح ریاضت اقتصادی در یونان که خواستار پیاده شدن سیاستهای مالی بانک مرکزی اروپا در این کشور بودند در انتخابات پارلمانی کرسی های زیادی را از دست دادند.