دانشگاه آزاد قزوین از ایده های خلاقانه دانشجویان حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی عصر دوشنبه در مراسمی با عنوان " سلسله نشستهایی با کارآفرینان پیشتاز" با اعلام حمایت وپشتیبانی این دانشگاه از ایده های خلاقانه کارآفرینی اظهارداشت: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین همچون سالهای گذشته از طرح ها و ایده های خلاقانه از نظر آموزشی، علمی و مشاوره ای حمایت می کند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: پاسخ به نیازهای جامعه از کارکردهای دانشگاه است و با بازاریابی تحقیقاتی، دانشگاه می تواند طرح های تحقیقاتی کاربردی خود را به صنعت ارائه دهد به همین دلیل برای افزایش تولید ملی باید کالایی در دانشگاه تولید شود که صنعت خواهان تولید گسترده آن کالا و را برای پاسخ به نیاز جامعه باشد.



وی با اشاره به چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یاد آورشد: تربیت انسانهای کارآمد و کارآفرین که خودشان باید شغل ایجاد کنند چشم انداز این دانشگاه است و خوشبختانه در حال حاضر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در کارآفرینی در کشور شاخص هستند.



این استاد دانشگاه یادآورشد: دانشگاه باید در ابتدا، دانشجویان را نسبت به کارآفرینی علاقه مند کند که البته یک کارآفرین لزوماً مسیر موفیقتش از دانشگاه نمی گذرد لذا اگر زندگی افراد کارآفرین را بررسی کنیم هیچ تاکیدی نشده که یک کارآفرین حتما باید تحصیلات آکادمیک داشته باشد زیرا در ابتدا باید نگاه افراد نسبت به پیرامونشان عوض شود و دانشگاه به عنوان مسیر و جایگاه می تواند در تغییر نگاه و شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشجویان کارآفرین موثر باشد.



در ادامه شاه حسینی مدیر مرکز رشد واحد های فن آور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سخنانی به اهمیت جایگاه کارآفرینی در کشور اشاره کرد و گفت: دانشگاه های کارآفرین گرا به عنوان دانشگاه های نسل سوم در کشور از اهمیت بالایی برخوردارند و مراکز رشد از دیدگاه های مختلف منجر به تولید ثروت در کشور می شوند.



وی افزود: مرکز رشد واحدهای فن آور این دانشگاه در حال حاضر، با حمایتهای دکتر موسی خانی آماده حمایت از طرح های خلاقانه و کاربردی استادان، دانشجویان و کارکنان همچنین آماده حضور شرکت های صنعتی برای انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی است.



شاه حسینی به اهداف برگزاری چنین جلساتی اشاره کرد و گفت: در سلسله نشستهایی از کارآفرینان برتر کشور برای انتقال تجربیات خود به دانشجویان دعوت خواهیم کرد.



وی بیان کرد: برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه کارآفرینی با حضور استادان مطرح کشور نیز از دیگر برنامه های این مرکز در کارآفرینی است.



مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به دلیل کسب عنوان کارآفرین برترکشور در بخش آموزش در سال 86، مدیر نمونه و برتر دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای 75 و87 مدیر برتر پژوهش بازرگانی در سومین اجلاس جشنواره پژوهش بازرگانی در سال 88 به عنوان اولین سخنران در سلسله نشست هایی با کارآفرینان پیشتاز با عنوان" از دانشجویی تا کارآفرینی " سخنرانی کرد.



در این مراسم مدیران شرکتهای نانوره پویان، آرما تجهیز ایده پرداز، برنا کاوش البرز و شرکت امنیتی چالش به عنوان شرکت هایی که برای انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در مرکز رشد این دانشگاه حضور دارند در این جلسه شرکت داشتند.