به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان قربانی اعلام کرد: اوراق گواهی سپرده همچنان در صدر ابزار‌های جایگزین طرح پیش فروش سکه قرار دارد.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به استقبال متقاضیان از ابزارهای جایگزین بانک مرکزی، اظهار داشت: با توجه به اینکه انحصار عرضه اولیه سکه طلا در اختیار بانک مرکزی است و با گذشت حدود 3 هفته از زمان آغاز تحویل سکه‌های پیش خرید شده؛ بررسی میزان عرضه سکه از سوی این بانک در سال‌های گذشته و مقایسه آن با وضعیت سال جاری می‌تواند تصویر شفاف تری در اختیار فعالان بازار طلا و سکه قرار دهد.

قربانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در 2 سال گذشته به طور سالانه بیش از 2.2 برابر متوسط 10 سال قبل سکه به بازار عرضه کرده است، افزود: این در حالی است که حجم سکه‌های پیش خرید شده در سال 1390 که در سال جاری سررسید می‌شوند بیش از 5 برابر متوسط عرضه سکه در 10 سال گذشته و حدود 3 برابر عرضه سکه در سال 1390 است.

وی ادامه داد: بنابراین در صورت ثبات سایر شرایط انتظار می‌رود بازار طلای داخلی در سال جاری به صورت بی‌سابقه‌ای تحت فشار مداوم و مستمر طرف عرضه قرار گیرد، در چنین شرایطی امکان کاهش بیش از پیش قیمت در بازار قابل انتظار خواهد بود.

این مقام مسئول بانک مرکزی، بیان داشت: توزیع سررسید سکه‌های پیش خرید شده به گونه‌ای است که به رغم گذشت حدود 3 هفته از آغاز سررسید سکه‌های پیش خرید شده، صرفا حدود 16 درصد از آنها موعد تحویلشان فرا رسیده است، ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از این افراد هنوز برای تحویل سکه‌های خود مراجعه ننموده‌اند. بنابراین انتظار می رود بازار در روزهای آتی بیش از پیش تحت تاثیر عرضه سکه‌های پیش خرید شده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: الگوی رفتاری مراجعه ثبت نام کنندگان سکه‌های پیش خریدشده برای تحویل سکه‌های خود در 3 هفته گذشته نشان می‌دهد که فرآیند تحویل سکه‌ها تا ماه‌های پایانی سال به طول خواهد انجامید و این امر موجب می‌شود بازار در کل سال تحت تاثیر عرضه سکه‌های پیش خرید شده قرار گیرد.

قربانی ضمن تاکید بر این نکته که بانک مرکزی با امعان نظر به نکات فوق و به منظور پرهیز از کاهش شدید قیمت‌ها در بازار سکه و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی هموطنانی که در طرح پیش فروش سکه مشارکت نموده‌اند، ابزارهای جایگزینی را معرفی نمود که به تدریج مورد استقبال مشمولین طرح قرار گرفت، گفت: آمارها نشان می‌دهند که میزان استقبال از جایگزین‌ها و به ویژه اوراق گواهی سپرده به طور روز افزونی در حال افزایش است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، تصریح کرد: به گونه‌ای که میزان استقبال از جایگزین‌ها از حدود 41 درصد در آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه 14/02/1391) به بیش از 84 درصد در روز دوشنبه 18/02/1391 افزایش یافته‌ است.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی،‌ بیان داشت: بررسی ترکیب افرادی که از جایگزین‌ها استفاده نموده‌اند نیز به خوبی نشان می‌دهد که از نظر این افراد استفاده از جایگزین‌ها به مراتب مطلوب تر از سرمایه‌گذاری در سکه طلا قلمداد می شود.

به گفته قربانی، میزان استقبال از ابزارهای جایگزین‌از سوی کسانی که تعداد قابل توجهی سکه ثبت نام کرده‌اند به مراتب بیش از کسانی است که تعداد اندکی سکه ثبت نام کرده‌اند. در حال حاضر این افراد حدود 92 درصد از سکه‌های پیش خرید شده خود را به ابزارهای جایگزین‌ معرفی شده از سوی بانک مرکزی تبدیل می نمایند.

وی ضمن اعلام برنامه‌ریزی‌های دقیق به عمل آمده و تاکید بر آمادگی کامل بانک مرکزی برای ایفای تعهدات خود در زمینه پیش فروش سکه، از هموطنان دعوت کرد از فرصت مناسب و محدود به وجود آمده استفاده نمایند.