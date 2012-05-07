بلاتکلیفی محل بازی گهر دورود لرستان/ احتمال برگزاری بازی در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که مالک باشگاه گهر دورود حاضر به برگزاری بازی این تیم در خرم آباد به عنوان مرکز لرستان نشده و خواستار برگزاری بازی در بروجرد شده است.

این در حالیست که شورای تامین دورود با توجه به مسائل امنیتی خواستار جابجایی محل برگزاری این بازی شده بود و صبح امروز نیز رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تائید خبر تعویق 24 ساعته بازی، از خرم آباد به عنوان محل احتمالی برگزاری این بازی مهم نام برده بود.

هر چند که تفاوتی بین خرم آباد و بروجرد برای برگزاری بازی تیم لرستانی گهر دورود وجود ندارد ولی به نظر می رسید ورزشگاه تختی خرم آباد با ظرفیت نزدیک به 30 هزار تماشاگر محل مناسبی برای بازی حساس با ایرانجوان بوشهر بود که گویا این امر مورد موافقت مالک باشگاه قرار نگرفته است.

با این تفاسیر مطابق اطلاعات خبرنگار مهر قرار است بازی برگشت دو تیم گهر دورود لرستان و ایرانجوان بوشهر راس ساعت 16 روز چهارشنبه در ورزشگاه شهرداری بروجرد برگزار شود که این امر زمینه حضور تماشاگران دورودی در ورزشگاه را به واسطه نزدیکی فاصله بین دورود و بروجرد فراهم می کند.

این در حالیست که به نظر می رسد این روزها در آستانه بازی حساس گهر دورود با ایرانجوان بوشهر حاشیه سازیها در رابطه با این تیم اوج گرفته که این امر موجب نگرانی هواداران این تیم لرستانی شده است.

به هر روی آنچه لازم به یادآوری است اینکه گهر دورود بعد از سالها استان محروم لرستان را در آستانه لیگ برتری شدن قرار داده و حال زمان آن فرا رسیده که با همدلی و تعامل زمینه صعود این تیم به لیگ برتر را فراهم کنیم.

از طرف دیگر نباید نقش تماشاگران فهیم و فوتبالدوست دورودی و لرستانی به عنوان صاحبان اصلی تیم گهر را در موفقیت این تیم نادیده گرفت، موضوعی که گویا این روزها در میان اظهارات ضد و نقیض متولیان امر به آن بی توجهی می شود.

با این تفاسیر حال که گهر دورود لرستان تنها نیازمند یک تساوی صفر بر صفر برای صعود به لیگ برتر است نباید متولیان امر با حاشیه سازی و اظهارات قابل تامل ضمن نگران کردن مردم ورزش دوست لرستان زمینه دلسردی بازیکنان تیم را فراهم کنند.

به هر روی امید می رود برای بازی حساس ایرانجوان بوشهر و گهر دورود تماشاگران لرستانی از جای جای استان به منظور تشویق تیم لرستانی گهر دورود به ورزشگاه رفته و به دور از هر گونه مسئله حاشیه ای برای تحقق آرزوی لرستان و لیگ برتری شدن گهر دورود همراه و همدل شوند.