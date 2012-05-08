مبارزه شش نماینده ایران برای کسب مدال طلا/ احمدی ستاره روز چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه مرحله نیمه پایانی این مسابقات در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و طی آن شش نماینده ایران به دیدار پایانی راه پیدا کردند تا عصر سه شنبه برای کسب مدال طلا به دیدار رقبای خود بروند.

براساس این گزارش، ستاره مرحله نیمه نهایی مسابقات موی تای جام ریاست جمهوری کسی نبود جز جعفر احمدی که در وزن 91- کیلوگرم موفق شد "آفوا آلپاتی" از نیوزلند را قبل از پایان راند اول با ضربه فنی شکست داده و پای به دیدار نهایی بگذارد.

این دیدار که در حضور نصیری، رئیس انجمن موی تای، "استفان فوکس"، دبیر کل فدراسیون جهانی و نزدیک به هزار علاقمند به این رشته برگزار شد که طی آن احمدی با قدرت مبارزه را آغاز کرد و موفق شد رقیب قدرتمند خود را که قهرمان بوکس حرفه‌ای اروپا بود، شکست دهد. بعد از این دیدار حریف نیوزلندی به نماینده کشورمان ادای احترام کرد.

دیروز همچنین در وزن 48- کیلوگرم مهرداد صیادی مقابل "فیرافونگ چامنان" از تایلند تن به شکست داد و به مدال برنز اکتفا کرد. مهدی مهدیزاده در وزن 51-کیلوگرم "ایرات کامایف" از روسیه را شکست داد راهی بازی نهایی شد. سجاد کاظم‌زاده در وزن 54- کیلوگرم حریف ازبکستانی خود "بوتیروف" را مغلوب کرد و سومین فینالیست ایرانی لقب گرفت.

سیدسلمان نقشبندی، نماینده وزن 57- کیلوگرم که یکی از امیدهای اصلی کسب مدال طلا در این مسابقات بود، نتوانست مقابل حریف قدرتمند تایلندی به برتری برسد و نتیجه را به "آمسیری" واگذار و به نشان برنز بسنده کرد.

سیدکاوه سلیمانی چهارمین ایرانی بود که با شکست رقیب خود راهی بازی نهایی شد. وی درمرحله نیمه نهایی وزن 67- کیلوگرم "اوگورودنیک" از قزاقستان را شکست داد.

درهمین چارچوب سیدعیسی علمدارنظام در وزن 71- کیلو گرم "نازاروف عزیزبک" نماینده ازبکستان را از پیش رو برداشت و مجوز حضور در مبارزه نهایی را کسب کرد. در همین وزن ایوب ساکی نتیجه را به حریفی روس به نام "آسخابالیف" واگذار کرد.

فرزاد دیناروند در وزن 75- کیلوگرم مقابل "ساوین الکساندر" از روسیه تن به شکست داد و یوسف مهرابی نیز در همین وزن مغلوب "مزاتنی کامل" از الجزایر شد.

در وزن 81- کیلوگرم علی افضلی مقابل "توماس رابرت" حریف کانادایی خود بازنده رینگ مبارزه را ترک و به نشان برنز دست یافت. فرشاد راه خدایی هم نیز در وزن 86- کیلوگرم مقابل حریفی از فرانسه با نام "جان گیجو" مغلوب شد و در جای سوم ایستاد.

براین اساس در وزن 91- کیلوگرم هم عباس آسترکی با غلبه بر "دومانی سیفوستو" از آفریقای جنوبی جواز حضور در فینال را کسب کرد تا جمع فینالیست‌های تیم ملی موی تای کشورمان به عدد 6 برسد.

دیدارهای فینال مسابقات جهانی جام ریاست جمهوری موی‌تای از ساعت 14 امروز سه شنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار خواهد شد.

دومین دوره رقابت‌های موی تای جام ریاست جمهوری از روز جمعه با حضور نمایندگان بیش از 50 کشور در مجموعه ورزشی آزادی آغاز و عصر امروز به پایان می‌رسد.