جلیل سالاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر میزان فروش بنزین 100 تومانی در جایگاه‌های سوخت کشور 5 برابر شده است، گفت: تا پیش از اعلام تبدیل سهمیه بنزین 100 تومانی کارتهای سوخت به 400 تومانی به طور متوسط روزانه 300 هزار لیتر بنزین یارانه‌ای در جایگاه‌های سوخت به فروش رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حاضر میزان فروش روزانه بنزین 100 تومانی به 1.5 میلیون لیتر رسیده است، تصریح کرد: از 10 روز گذشته تاکنون در مجموع حدود 15 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده کارتهای هوشمند سوخت مصرف شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش فروش بنزین 100 تومانی منجر به افزایش کل مصرف این فرآورده نفتی در سطح کشور نشده است، اظهار داشت: در 10 روز گذشته میزان فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت از 400 به 100 تومانی تغییر پیدا کرده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه کمتر از 60 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف می شود، گفت: بر این اساس میزان مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سالجاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش قابل توجهی همراه بوده است.

وی با یادآوری اینکه اما در فروردین ماه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مجموع مصرف بنزین حدود 5 درصد افزایش یافته است، تأکید کرد: علت این افزایش مصرف هم رشد سفرهای نوروزی در روزهای ابتدایی سالجاری است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هفته گذشته اعلام کرد: با توافق وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دارندگان بنزین یارانه ای 100 تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود اقدام کنند.



بر این اساس، بنزین یارانه‌ای 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت ماه در جایگاه های سوخت عرضه می شود و کلیه دارندگان بنزین یارانه‌ای 100 تومانی باید نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود در این بخش اقدام کنند.



به گزارش مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.