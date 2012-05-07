به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری فرانسه 24 دقایقی پیش اعلام کرد: مقامات افغانستان در پی کشته شدن دو غیر نظامی دیگر در این کشور، سفیر آمریکا و فرمانده نظامیان ناتو را فراخوانده اند.

خاطرنشان می شود کابل و واشنگتن اخیرا پیمانی راهبردی را به امضا رسانده اند که به گفته ناظران آسیبهای ناشی از آن برای افغانستان بیش از منافع ناچیز آن است.آمریکا پیش از این سابقه امضای چنین پیمانی را با بغداد داشت که در نهایت با خشم ملت عراق مجبور به عقب نشینی از این کشور شد.

این در حالی است که نظامیان و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی این کشور هر روزه دست به کشتار مردم در افغانستان می زنند.