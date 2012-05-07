به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حیدری عصر دوشنبه در نشست راهبردی پزشک خانواده استان بوشهر اظهار داشت: طرح پزشک خانواده به دستور از امسال رئیس جمهور علاوه بر روستاها در مناطق شهری نیز اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: مردم در این طرح پزشک خود را در مناطق شهری انتخاب می‌کنند و این پزشک مسؤلیت کامل جسمی و روانی این افراد از سطح اول تا مرحله تخصصی و فوق تخصصی را از زمان ثبت نام بر عهده می گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: خدماتی که در طرح پزشک خانواده توسط پزشکان عمومی ارایه می‌شود، رایگان است و بعد از آن پزشک موظف است در صورت تشخیص مشکل بیمار را به پزشک متخصص معرفی کند.

وی افزود: هر پزشک موظف است حدود دو هزار و 500 نفر را در طرح پزشک خانواده ثبت نام کند و خدماتی شامل پیشگیری، تزریقات، پانسمان، آزمایشگاهی، رادیولوژی، دارویی را به بیماران ارایه کند.

حیدری بیان داشت: برای پزشکان متخصص ویزیت خاصی دیده شده و مردم از نظر فرانشیز فقط موظف به پرداخت 10درصد هستند و ما به تفاوت آن به اضافه یک پرداختی ویژه با هماهنگی که با سازمان های بیمه گر انجام شده به آنان پرداخت می شود.

وی گفت: چنانچه پزشک نیاز ببیند که فرد نیازمند بستری‌شدن است، مردم پنج درصد فرانشیز را پرداخت و ما به تفاوت آن به اضافه یک ویزیت را با تصمیم شورای راهبری پزشک خانواده تصویب و به پزشک پرداخت می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه در این طرح همه پزشکان عمومی و خصوصی استان بوشهر به کار گرفته می‌شوند، اظهار داشت: 80 متخصص و 200 پزشک عمومی در این طرح مشارکت خواهند داشت.