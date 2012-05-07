هدف طرح پزشک خانواده عدالت در سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش عصر دوشنبه در نشست راهبردی پزشک خانواده استان بوشهر اظهار داشت: تقسیم عادلانه شاخص سلامت در جامعه از موفقیتهای هر دولتی است که دولت نهم و دهم با این اقدام سعی در توسعه این شاخص دارد.

وی این طرح را در رعایت عدالت در بخش سلامت بسیار مفید دانست و ادامه داد: طرح پزشک خانواده از طرح های مهم استراتژیک دولت است که با هدف عدالت در سلامت در کشور دردست اجراست.

استاندار بوشهر به بیان خصوصیات اجرای این طرح پرداخت و اضافه کرد: گام اول این طرح در سال 84در روستاها برداشته شده و امیدواریم که طرح پزشک خانواده در شهر نیز با موفقیت دنبال شود.

وی یکی از مهمترین ویژگی‌های اجرای این طرح را کاهش هزینه‌های سلامت عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح در آینده‌ای نه چندان دور پزشک خانواده به پزشک معتمد نیز تبدیل خواهد شد و این امر هزینه‌های سلامت را پایین می‌آورد.

جهانبخش در ادامه بیان داشت: اجرای این طرح در شهرها و روستاهای کشور علاوه بر کاهش هزینه های درمانی، خود درمانی در خانواده ها نیز حذف می شود.

وی بیان کرد: شورای راهبردی و سیاستگذاری پزشک خانواده زمینه‌ای برای اجرای طرح پزشک خانواده و ارتقای سلامت در جامعه است.