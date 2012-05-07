برخورد دو کامیون در بردخون چهار کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه که بعد از ظهر دوشنبه در محور روستای مغدان به مرکز بخش بردخون واقع شد، دو کامیون با هم برخورد کردند و به پایین جاده منحرف شدند که باعث کشته و زخمی شدن چهار نفر شد.

در این حادثه راننده یکی از کامیون‌ها به همراه برادرش که هر دو کمتر از 18سال سن داشتند در دم کشته شدند و راننده و سرنشین کامیون دیگر مجروح شدند که توسط خودروهای عبوری به مرکز بهداشتی درمانی شهید بردستانی بردخون منتقل شدند.

مجروحان حادثه پس از اقدامات درمانی به منظور ادامه مداوا توسط اورژانس 115درود احمد و بردخون به بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان کنگان منتقل شدند.

به علت عرض کم جاده و ترافیک عبور و مرور در این مسیر همواره شاهد بروز حوادثی ناگوار در این منطقه هستیم.

علت و مقصر این حادثه در دست بررسی است.