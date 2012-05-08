کمبود 980 نیرو برای اجرای طرح پزشک خانواده در آذربایجان غربی

کوروش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمبود 980 نیروی متخصص و مورد نیاز برای اجرای طرح پزشک خانواده در سطح شهر و روستاهای آذربایجان غربی، افزود: برای اجرای این طرح نیازمند همکاری 180 پزشک عمومی هستیم که با توجه به همکاری 50 پزشک با کمبود 130 نفری در تعداد پزشک مواجه هستیم.



وی در ادامه از کمبود 113 ماما و پرستار، 214 کارشناس و کاردان بهداشت خانواده، 177 کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیردار، 106 کارشناس بهداشت محیط و 76 تکنسین پزشکی برای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح استان خبر داد.



اجرای طرح پزشک خانواده نیازمند 113 میلیارد ریال اعتبار است



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در خصوص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح گفت: 280 میلیون ریال برای اجاره ماهانه مراکز بهداشتی، 150 میلیون ریال هزینه پایگاههای بهداشتی ضمیمه، یک هزار و 540 میلیون ریال حق مسئولیت پزشکان، یک هزار و 710 میلیون ریال برای کسری کاردانبرآورد اعتبار شده است.



ساکی با بیان اینکه در این راستا سالانه 113 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح پزشک خانواده در آذربایجان غربی اعتبار مورد نیاز است، گفت: همچنین نیازمند احداث 56 مرکز بهداشتی و 60 پایگاه ضمیمه برای اجرای این طرح ملی در سال 91 هستیم.



وی بررسی چالشها و ارائه راهکارها، هماهنگی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تامین و تخصیص منابع مورد نیاز، ارائه نتایج به ستاد ملی و برآورد نیازهای انسانی، تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی و طراحی مسیر اجرای سطح مختلف طرح را از وظایف ستاد راهبردی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع استان عنوان کرد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانواده از مرداد ماه سال 84 آغاز شده و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی به صورت عادلانه، کم هزینه و با بیشترین کیفیت هدف کلی این طرح است، ادامه داد: در این راستا اجرای طرح در سه بخش برای ارتقای سطح سلامت و ایجاد اشتغال در جامعه موثر است.



وی افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی درمانی در شبانه روز، کاهش مهاجرت روستائیان به شهر، اشتغال زایی، بالا بردن شاخص های بهداشتی با تحت پوشش قرار دادن کامل مردم، تقویت سیستم ارجاع و پیشگیری از درمان های غیر ضروری در سطوح بالاتر و کاهش هزینه های درمانی، تردد و سرگردانی روستائیان در مراکز درمانی متعدد شهری از مزایای اجرای طرح پزشک خانواده است.