حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرسنل یگان حفاظت منابع شیلات استان بعد از پایان فصل صید ماهیان استخوانی در پره طی چند مرحله ایست بازرسی در شهرستانهای رضوانشهر، لنگرود و رودسر با هماهنگی نیروی انتظامی و با اخذ حکم قضایی از دادستانهای این شهرستانهای و همچنین با رعایت همه موازین قانونی و شرعی موفق به کشف 715 کیلوماهی استخوانی شد.

وی توقیف 9 دستگاه خودرو و سه دستگاه موتورسیکلت را از دیگر اقدامات یگان حفاظت دانست و اظهار داشت: دراین راستا 16 متهم دستگیر و با انجام مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

مدیر کل شیلات گیلان از آغاز رهاسازی کپور ماهیان در شالیزارهای استان خبرداد و گفت: پروژه کشت توام برنج ماهی که با اهداف استفاده دو منظوره از شالیزارها، تولید همزمان دو محصول برنج و ماهی مبارزه بیولوژیکی با علفهای هرز و برخی از آفات برنج، استفاده گیاه برنج از فضولات ماهی به عنوان کود، جلوگیری از مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش درآمد خانوار روستایی در راستای توسعه پایدار کشاورزی، سالانه توسط شیلات استان اجرا می شود، آغاز شد.

وی پیش بینی کرد: امسال 600 تن انواع ماهی گرم‌آبی از فعالیت کشت توام برنج و ماهی توسط کشاورزان گیلانی در سطح استان تولید شود.

سعیدی گفت: گیلان قطب پرورش کشت توام برنج و ماهی است و رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: امنیت غذایی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر کشوری است و رسیدن به خودکفایی در این زمینه از اهداف اصلی کشورها به شمار می رود.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: این امر نه تنها در رونق اقتصادی و اشتغالزایی نقش مهمی دارد بلکه از نظر سیاسی نیز جایگاه ویژه ای می تواند داشته باشد.

وی افزود: بخش کشاورزی و زیرمجموعه های آن امروزه در تامین مواد غذایی کشورها و حتی صادرات آن به عنوان مهمترین ارگانهای تولید کننده و متولی اصلی امنیت غذایی هستند.

سعیدی اظهار داشت: شیلات در این روند ازجایگاه خاصی برخوردار است زیرا نه تنها به عنوان یکی از بخشهای کشاورزی ایفای نقش دارد بلکه با تولید آبزیان بعنوان غذای سالم علاوه بر تامین قسمتی از پروتئین و جیره غذایی کشور با خواص ویژه می تواند در ایجاد سلامت جامعه موثر باشد.

وی یادآورشد: به لحاظ اشتغالزایی نیز شیلات دارای نقش خاصی است و در ایجاد تنوع شغلی و سرعت پراکنش شغل در کشور نقش مهمی می تواند داشته باشد.