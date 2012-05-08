مطالعات طرح فاضلاب شهرستان کمیجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امرالله بیگی افزود: حفر و تجهیز 5 حلقه چاه آب، اصلاح و توسعه 6 کیلومتر شبکه آبرسانی در شهرهای کمیجان و میلاجرد، ساخت یک باب مخزن 2هزار مترمکعبی ذخیره آب، اجرای 4 کیلومتر خط انتقال آب در شهر کمیجان و اصلاح و تعویض کنتورهای خراب آب مشترکین از جمله برنامههای سال جاری است.
وی همچنین از واگذاری 400 فقره انشعاب آب به منازل مسکونی مهر شهرستان کمیجان در فاز سوم طی سال جاری خبر داد و افزود: واگذاری انشعاب آب به مسکن مهر این شهر در فاز اول طی سال گذشته به میزان یکصد فقره انشعاب به اتمام رسید.
بیگی بهرهبرداری از ساختمان اداری شهرستان کمیجان در دو طبقه با زیربنای 410 متر مربع را از دیگر برنامههای این امور در سال جاری عنوان کرد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهر کمیجان ، افزایش تولید و بهبود کیفیت آب شهر کمیجان و بهرهبرداری از تأسیسات تولید و توزیع آب در ساعات کم باری مصرف برق را از برنامههای این شهرستان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد.
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