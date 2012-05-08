توزیع بنزین یورو چهار از ابتدای مردادماه در اصفهان

احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت در بهمن ماه سال گذشته وزارت نفت موظف به توزیع بنزین با مطابق استاندارهای یورو چهار در کلانشهرها شده است.
وی با اشاره به اینکه توزیع بنزین یورو چهار هم اکنون در تهران شروع شده، بیان داشت: توزیع بنزین با استاندارد یورو چهار از مرداد ماه سال جاری در تمامی کلانشهرهای کشور آغاز می شود.
بنزین یورو چهار تحول بزرگی در کاهش آلاینده هاست
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه بنزین با استاندارد یورو چهار تا پایان سال جاری در تمام شهرهای کشور عرضه می شود، افزود: استفاده از بنزین با استاندارد یورو چهار تحول بزرگی در کاهش آلاینده های ناشی از سوخت ایجاد می کند.
لاهیجان زاده تصریح کرد: تاکنون جلسات متعددی برای توزیع سریع تر بنزین با استاندارد یورو چهار در اصفهان برگزار شده است.
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