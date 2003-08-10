مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري استان قم بيانيه صادر كرد

به ‌گزارش خبرگزاري مهر در بخشي از اين بيانيه با اعلام اينكه گويا مجلس ششم به جاي ايجاد آرامش و فضاي مناسب براي خدمت ‌رساني به مردم، هر روز فضاي كشور را ملتهب مي‌سازد، آمده است: مردم مسلمان ايران خود را براي برپايي مراسم شهادت مظلومه‌ دختر والامقام پيامبر گرامي اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) آماده مي‌كردند كه مجلس ششم با اين مصوبه‌، داغ حضرت زهراي مرضيه را تازه و بر زخم‌ها و داغ‌هاي شيعه نمك پاشيد و حقا شكايت و شكوه را به پيشگاه اقدس الهي بايد برد و به حضرت حجت‌ابن الحسن (عج) تسليت گفت.

در بخش ديگر اين بيانيه بااشاره به اينكه اين كنوانسيون درگذشته نيز در بوته‌ نقد و در معرض انظار و افكار ارباب انديشه، قرار گرفت اما به دليل انجام رايزني‌هاي درست و بررسي‌هاي كارشناسي، براي تصويب راهي مجلس نشد، به تصويب اخير آن در مجلس اشاره و آمده است: نمايندگان محترم كه درميان آنان از قشرهاي تحصيل‌كرده‌ حوزه و دانشگاه نيز وجود دارد آيا مواد اين پيمان و معاهده را مورد كارشناسي و بررسي‌هاي علمي و تخصصي قرار دادند يا اينكه فريب كلمات زيبا و جمله‌ موزون "محو كليه‌ اشكال تبعيض عليه زنان" را خورده‌اند؟

آيا نه اين است كه اين دست معاهدات و كنوانسيون‌ها امروز تنها آلت دست ابرقدرت‌ها و زورگويان جهان شده است تا ديگران را فريب و رقباي بالقوه‌ خود را از صحنه خارج كنند؟ و در واقع آيا پشت اين عبارت پرطمطراق و مارهاي پرخط و خال، سم مهلك نهفته نيست؟ آيا روح و محتواي اين كنوانسيون، از بين بردن فرهنگ و تهاجم عليه ارزش‌ها و باورهاي ديني و بومي ملت‌ها نيست؟ آيا به راستي يك بار آن را مرور كرده‌ايد و مقدمه‌ آن كه سراسر اهانت به فرهنگ‌ها و هنجارهاي پذيرفته شده ملت‌هاست خوانده ايد؟ آيا از سر و ته اين كنوانسيون چيزي جز لائيك‌شدن و دست‌كشيدن از همه ارزش‌هاي بيرون مي‌آيد؟ آيا شما متوجه ايد محو نفي جنسيت يعني چه؟ و يكسان‌نگاه‌كردن به زن و مرد به چه معني است؟ پس بدانيد طبق اين كنوانسيون حجاب از سر زنان بايد برداشته شود، چون نشانه‌ تمايز است، تعدد ازواج براي زنان نيز بايد جايز باشد، چون اختصاص به مردان داشتن، رنگ تمايز دارد و زنان نمي‌توانند از مردان، مطالبه‌ نفقه كنند و بايد خودشان كار كنند والا تفاوت حاصل مي‌شود. سر كلاس‌ها، بيمارستان‌ها، زندان‌ها و ... در هيچ كجاي كشور نبايد نشان از جدايي مردان از زنان وجود داشته باشد و اگر كسي بخواهد اين تمايزها را اعمال كند، قابل پي‌گيري و سزاوار برخورد است.

در ادامه‌ اين بيانيه آمده است: اينان كه تا قرن 19 بدترين و زشت‌ترين تبعيض‌ها را عليه زنان، سياهان و ... روا مي‌داشتند و امروز نيز در توحش به سر مي‌برند، مي‌خواهند ما و شما را كه فرهنگ و پيشينه‌اي بس طولاني داريم و 14 قرن از آموزه‌هاي اسلام ناب بهره گرفته‌ايم، مترقي و متمدن كنند؟

در كداميك از حوزه‌ها و ساختهاي معارف و تعليمات اسلامي نگاه فرودستي و تحقيرآميز به زنان وجود دارد؟ در كداميك از اصول قانون اساسي ما حقوق زنان پايمال شده است كه شما مي‌خواهيد با الحاق به اين معاهده آن را جبران كنيد؟

شمابه مردم متدين پاسخ دهيد با اين كار مي‌خواستيد چه مشكلي را از پيش پاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برداريد و حل كنيد؟

دراين بيانيه همچنين آمده است: مجلس و خانه‌ ملت كه محل تصميم‌گيري و برداشتن گره‌ها و معضلات قانوني از فراروي قواي مجريه و قضائيه است چرا امروز به جولانگاه فعاليت يك حزب مرعوب و طرفدار سكولاريسم مبدل شده است؟

چرا مجلس كه ‌بايد در رأس امور باشد و به عنوان يك ركن اساسي، ملجاء و پناه مستضعفان و محرومين باشد امروز مأمن مجرمان و پناه آشوب‌طلبان و تريبون دفاعي مطرودين امام و نظام شده است؟

نمايندگان خودباخته و فريفته به چرب و شيرين دنيا بدانند انقلاب اسلامي ايران با سربلندي و جاودانگي، مسير تكامل را طي مي‌كند و ريزش عناصر وامانده و رويش جوانه‌هاي پرتلاش و پراميد، مسير را براي اهلش هموار خواهد ساخت و پرچم پرافتخار عزت حسيني و كرامت علوي را تا ظهور دولت يار (عج) از كف نخواهد نهاد.