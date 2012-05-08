سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پویا مدیرعامل پیشین آبفای استان خوزستان کرسی خود را به محمدعلی صنیعی نژاد به عنوان سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان واگذار کرد.



صنیعی نژاد تا پیش از این انتصاب، در دو سال اخیر به عنوان معاونت فنی و توسعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان مشغول فعالیت بوده است.

وی همچنین از ابتدای تاسیس شرکت آب و فاضلاب استان وارد این صنعت شده و پیش از این مسئولیت مدیر اداره آبفای دشت آزادگان، مدیر طرحهای آبرسانی استان، مجری طرح بلندمدت تامین آب شهرهای مسجدسلیمان، ایذه ، رامهرمز و مجری طرح آبرسانی خرمشهر را عهده دار بوده است.



محسن پویا مدیرعامل سابق شرکت آبفای خوزستان که به معاونت عمرانی استانداری خوزستان نقل مکان کرده بود در دو ماه اخیر همزمان دو مسئولیت اخیر را به عهده داشت.