شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر به انتقاد برخی از اهالی ورزش مبنی بر اینکه فضای ورزش ایران شبیه المپیک نیست و خبری هم از هیاهوی المپیک دیده نمی‎شود، اظهارداشت: در آستانه بازی‎های المپیک آرامشی که باید بر فضای ورزش ایران حاکم باشد، وجود دارد و باید آن را حفظ کرد. گاهی هیاهو همان حاشیه‎هایی است که همه برنامه‎ها را مختل می‎کند و ورزشکاران را از مسیرشان دور می‎کند.

وی ادامه داد: همه مربیان تلاش می‎کنند تا ورزشکارشان را از این هیاهوی کاذب و حاشیه‏ها دور کنند تا تمرکز بیشتری روی تمرینات داشته باشند. در این روزها باید هر کاری انجام شود تا ورزشکاران المپیکی و مربیان آنها آرامش روانی داشته باشند نه اینکه با ایجاد هیاهوی به اصطلاح المپیکی فضای آرام حاکم بر ورزش را مختل کرد.

رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک با تاکید بر اینکه برای المپیکی‏تر جلوه دادن فضای ورزش ایران و ایجاد شور و هیجان بیشتر در میان ورزشکاران نباید خارج از حالت تعادل عمل کرد، یادآور شد: مسیرآرام فعلی باید تا زمان المپیک طی شود. اگر هم نیاز است تا از المپیک و رویدادهای مربوط به آن بیشتر بشنویم و ببینیم نباید به گونه‎ای عمل کرد که حاشیه و هیاهوی کاذب وارد این فضا شود.

شهنازی تاکید کرد: بهترین راه برای المپیکی‎تر جلوه دادن فضای ورزش ایران مانور دادن روی ورزشکاران المپیکی با هدف روحیه دادن و شخصیت دادن به آنهاست به این معنا که ورزشکاران المپیکی بیشتر مقابل چشم مردم قرار داده شوند. این کار هم بر عهده رسانه‎هاست و بد نیست اگر پرداختن به آن بیشتر شود. کار رسانه دراین زمینه یک نوع آماده سازی روانی است.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: خیلی از ورزشکارانی که عضو کاروان ورزش ایران برای شرکت در بازی‎های المپیک لندن هستند، در المپیک قبل نبودند و اصلا تجربه المپیکی ندارند. این ورزشکاران نیاز به آماده سازی بیشتری دارند. هر فدراسیونی با کمک نهادهای وابسته مسئولیت آماده سازی فنی ورزشکارانش را برعهده دارد. در این راستا آمادگی ذهنی هم بر عهده رسانه‎هاست.

وی با تاکید بر اینکه برانگیختن حس همکاری و پشتیبانی مردم در جهت تشویق و ارتقا آمادگی ورزشکاران کار مهمی است که رسانه‎ها می‎توانند با پرداختن به آن فضای ورزش کشور به سوی المپیکی‎تر شدن سوق دهند، گفت: البته بیان انتقادات سازنده هم می‎تواند تاثیرگذار باشد. همه این موارد در کنار هم می‎تواند نتیجه بخش باشد. در کل اینکه هیاهوی بیشتری می‎توان داشت البته به شرطی که به دور از حاشیه بوده و کذب نباشد.