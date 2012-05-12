شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر به انتقاد برخی از اهالی ورزش مبنی بر اینکه فضای ورزش ایران شبیه المپیک نیست و خبری هم از هیاهوی المپیک دیده نمیشود، اظهارداشت: در آستانه بازیهای المپیک آرامشی که باید بر فضای ورزش ایران حاکم باشد، وجود دارد و باید آن را حفظ کرد. گاهی هیاهو همان حاشیههایی است که همه برنامهها را مختل میکند و ورزشکاران را از مسیرشان دور میکند.
وی ادامه داد: همه مربیان تلاش میکنند تا ورزشکارشان را از این هیاهوی کاذب و حاشیهها دور کنند تا تمرکز بیشتری روی تمرینات داشته باشند. در این روزها باید هر کاری انجام شود تا ورزشکاران المپیکی و مربیان آنها آرامش روانی داشته باشند نه اینکه با ایجاد هیاهوی به اصطلاح المپیکی فضای آرام حاکم بر ورزش را مختل کرد.
رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک با تاکید بر اینکه برای المپیکیتر جلوه دادن فضای ورزش ایران و ایجاد شور و هیجان بیشتر در میان ورزشکاران نباید خارج از حالت تعادل عمل کرد، یادآور شد: مسیرآرام فعلی باید تا زمان المپیک طی شود. اگر هم نیاز است تا از المپیک و رویدادهای مربوط به آن بیشتر بشنویم و ببینیم نباید به گونهای عمل کرد که حاشیه و هیاهوی کاذب وارد این فضا شود.
شهنازی تاکید کرد: بهترین راه برای المپیکیتر جلوه دادن فضای ورزش ایران مانور دادن روی ورزشکاران المپیکی با هدف روحیه دادن و شخصیت دادن به آنهاست به این معنا که ورزشکاران المپیکی بیشتر مقابل چشم مردم قرار داده شوند. این کار هم بر عهده رسانههاست و بد نیست اگر پرداختن به آن بیشتر شود. کار رسانه دراین زمینه یک نوع آماده سازی روانی است.
عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: خیلی از ورزشکارانی که عضو کاروان ورزش ایران برای شرکت در بازیهای المپیک لندن هستند، در المپیک قبل نبودند و اصلا تجربه المپیکی ندارند. این ورزشکاران نیاز به آماده سازی بیشتری دارند. هر فدراسیونی با کمک نهادهای وابسته مسئولیت آماده سازی فنی ورزشکارانش را برعهده دارد. در این راستا آمادگی ذهنی هم بر عهده رسانههاست.
وی با تاکید بر اینکه برانگیختن حس همکاری و پشتیبانی مردم در جهت تشویق و ارتقا آمادگی ورزشکاران کار مهمی است که رسانهها میتوانند با پرداختن به آن فضای ورزش کشور به سوی المپیکیتر شدن سوق دهند، گفت: البته بیان انتقادات سازنده هم میتواند تاثیرگذار باشد. همه این موارد در کنار هم میتواند نتیجه بخش باشد. در کل اینکه هیاهوی بیشتری میتوان داشت البته به شرطی که به دور از حاشیه بوده و کذب نباشد.
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