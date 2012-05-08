کشتار غیر نظامیان می تواند توافق با آمریکا را تهدید کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حامد کرزای" ضمن دیدار با ژنرال "جرج آلن" فرمانده نیروهای ناتو و "رایان کراکر" سفیر آمریکا در کابل به این دو مقام درباره تاثیر کشتار غیر نظامیان افغان بر توافق راهبردی این کشور با ایالات متحده آمریکا هشدار داد.

آمریکا و افغانستان در اول ماه مه سال 2012 توافقی را امضا کرده اند که این توافق، حضور نیروهای آمریکا در این کشور را تا سال 2024 پیش بینی می کند.

کرزای در بیانیه ای گفت : اگر جان شهروندان افغانی در عملیات حفظ نشود، توافق راهبردی معنای خود را از دست خواهد داد.

کشتار غیر نظامیان در عملیات های نیروهای ناتو یکی از چالش هایی است که دولت کرزای طی چند سال گذشته با آن روبرو بوده است. دولت افغانستان بارها اعتراض خود را به این کشتارها اعلام کرده، اما مقام های آمریکایی تاکنون پاسخ مناسب و قانع کننده ای به این نگرانی ها نداده اند.