رئیس صنف گلابگیری نیاسر در گفتگو با خبرنگارمهرگفت: هر سال در اوایل نیمه دوم اردیبهشت ماه جشن گلابگیری در این شهرستان برگزار می‌شد ولی امسال به دلیل سردی هوا غنچه گل‌ها دیرتر شکفته شدند به همین دلیل جشنواره گل و گلاب نیاسر در این روز برگزار می‌شود.

علی زیارتی با بیان اینکه در 23 اردیبهشت ماه اولین مراسم آیینی گلابگیری در نیاسر برگزار می‌شود، افزود: گل‌های محمدی در شهر نیاسر به دلیل شرایط آب و هوایی زودتر از سایر نقاط شهرستان شکوفه می‌دهند.

وی با بیان اینکه هرساله نیاسر در مراسم آیینی گلابگیری پذیرای 120 تا 150 هزار مسافر است، گفت: نیاسر به دلیل دارا بودن آثار تاریخی زیبا مانند آتشکده ساسانی، غار رئیس، کوشک و حمام صفویه، چشمه اسکندریه، آبشار بلند و آسیاب‌های آبی این مسیر و هزاران دیگ گلابگیری سنتی پذیرای مسافران بسیاری از سراسر کشور در این ایام است.

فعالیت 70 درصد جمعیت نیاسر در صنعت گلاب

رئیس صنف گلابگیران نیاسر با اشاره به تولید 37 درصدی گل و گلاب در نیاسر اظهار داشت: هر سال نیاسر از اول فرودین ماه تا اواخر خرداد ماه گردشگران بسیاری را از سراسر کشور جذب می‌کند.

زیارتی ادامه داد: 70 درصد جمعیت بخش نیاسر در صنعت تولید گل محمدی و گلاب فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به وجود400 واحد سنتی و شش واحد صنعتی گلابگیری در نیاسر حدود 50 درصد محصول گلاب این شهر به کشورهای اروپایی و عربی صادر می‌شود.

رئیس صنف گلابگیران نیاسر با بیان اینکه در این شهر اسانس تولید می شود، گفت: درصد اسانس گل محمدی نیاسر بسیار بالا است و آب خوشبویی که پس از گرفتن اسانس باقی می‌ماند به کشورهای عربی صادر می شود.

گلاب نیاسر سابقه ای800 ساله دارد

زیارتی بیان داشت: گلاب نیاسر سابقه‌ای دیرینه و نزدیک به 800 سال دارد به طوریکه 37 درصد گلاب ایران در این شهر تولید می‌شود که از نظر کیفیت نیز بالاترین اسانس در کشور را دارد.

وی با اشاره به وجود اسانس‌های تقلبی در بازار گفت: وجود این اسانس‌های تقلبی گلاب نیاسر و کاشان را در معرض خطر قرار داده است.

رئیس صنف گلابگیران نیاسر افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، بسته بندی و سوخت را از جمله مشکلات فعالان این صنعت دانست و افزود: این موارد بر روی قیمت گلاب تاثیر بسیاری داشته به گونه‌ای که مصرف کننده قادر به خرید گلاب درجه یک و مخصوص نیست.

دست واسطه‌های گل کوتاه شود

زیارتی گفت: قیمت گلی که کشاورز واگذار می‌کند در مقایسه با نرخ گلی که واسطه‌ها اعلام می‌کنند بسیار متفاوت است و برای کنترل قیمت گل باید دست واسطه‌ها کوتاه شود.

وی با بیان اینکه کشت گل محمدی در سال یک مرتبه است، گفت: جمع آوری گلهای محمدی توسط گلچین‌ها در مدت 20 روز الی یک ماه انجام می‌شود و در این مدت گلچین‌ها باید تمام سعی و تلاش خود را بکنند تا تمام گل‌ها را جمع آوری کنند.

رئیس صنف گلابگیران نیاسر ادامه داد: گلچین‌ها نمی‌توانند در این مدت آن طور که باید و شاید به موقع محصول را با اسانس بالا و راحت جمع آوری کنند و نیاز به نیروی کمکی دارند ولی نیروی کمکی باعث از بین رفتن درصد زیادی از سود آنها می‌شود.

زیارتی با بیان اینکه در بخش نیاسر حدود 5 هزار نفر در تولید گل محمدی فعال هستند، یادآور شد: حدود 400 واحد سنتی در این شهر فعالیت می‌کنند و 600 خانوار نیز به روش سنتی گلاب تولید می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیشتر گلچین‌ها زن هستند، افزود: محصول کشاورزان بیمه یک ساله می‌شود ولی گلچین‌ها بیمه نمی‌شود.