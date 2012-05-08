لزوم زنجیره تولید علوم انسانی اسلامی/ عناوین 14 حلقه زنجیره معرفت

دکتر "عادل پیغامی" رئیس مرکز تحقیقات میان رشته‌ای دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند تولید علوم انسانی اسلامی گفت: در یک نگاه استقرایی بدون اینکه بخواهم ادعای جامعیت و مانعیت کنم به نظرم باید در مسیر یا زنجیره 14گانه از معارف سیر کنیم و اگر این سیر و 14 کانون تولید معرفتی اقتصاد اسلامی در علوم انسانی اسلامی فعال باشد آنگاه می‌توانیم بگوییم زنجیره و خط تولیدی کامل از تولید اقتصاد اسلامی یا از علوم انسانی اسلامی داریم.

وی افزود: این عناوین مثلا در تولید اقتصاد اسلامی عبارتند از: 1. نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی: کارهای تئوریک درباره نظریه‌پردازی در خصوص مسأله‌های اقتصاد اسلامی،2. فرهنگ سازی و رفتارسازی اقتصاد اسلامی، 3. شاخص سازی واندازه گیری و ارزیابی در اقتصاد اسلامی،4. اقتصاد سیاسی و آیین کشورداری اقتصاد اسلامی، 5. معارف درجه دوم مضاف در حوزه اقتصاد اسلامی (مانند فلسفه اقتصاد اسلامی)

پیغامی در ادامه سخنانش تصریح کرد: 6. معارف درجه اول موصوف در حوزه اقتصاد اسلامی(مانند فلسفه اقتصادی اسلام)، 7. تاریخ وقایع اقتصادی مسلمانان، 8. تاریخ عقاید و اندیشه‌های اقتصاددانان و متفکران مسلمان، 9. اقتصادهای اسلامی مضاف(کاربردی)، 10. اقتصادهای اسلامی موصوف و صفت، 11. آینده شناسی و آینده پژوهی اقتصاد اسلامی، 12. مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش و پژوهش در اقتصاد اسلامی، 13. مدیریت دانش اقتصاد اسلامی، 14. مدیریت اطلاعات در اقتصاد اسلامی.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: این 14 تا زنجیره از نظر من یک خط تولید است، اگر منبع آن را بخواهید می‌گویم که من دقیقاً همه را رصد و پایش کردم. اگر عنوان اسلامی را برداریم می توانم نشان دهم از خود دانش اقتصاد غرب که چگونه این خط تولید‌ها را کامل دارد و چگونه خروجی هایشان را به هم می‌دهند تا آن مسیری که ما گاهاً در قالب کتاب درسی، تئوری اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان به آن می‌رسیم تولید شود و رشد و پویایی و نوآوری هم داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه هرکدام از این حلقه‌ها مثلاً حلقه مدیریت دانش در اقتصاد اسلامی اگر کار نکند تولید معرفتی اقتصاد اسلامی در جا می‌زند و امکان پذیر نمی‌شود ولو اینکه سایر حلقه ها خوب کار کنند، بیان کرد: اگر بگویید چرا اقتصاد اسلامی نداریم؟!، می­گویم بخاطر اینکه این حلقه ها را نداریم. حتی خط تولیدش هم وجود ندارد.