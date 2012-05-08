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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۵۸

اسلامی سازی معرفت-6/

لزوم زنجیره تولید علوم انسانی اسلامی/ عناوین 14 حلقه زنجیره معرفت

لزوم زنجیره تولید علوم انسانی اسلامی/ عناوین 14 حلقه زنجیره معرفت

رئیس مرکز تحقیقات میان رشته‌ای دانشگاه امام صادق(ع) در مورد تولید علوم انسانی اسلامی گفت: برای تولید علوم انسانی اسلامی باید در مسیر یا زنجیره 14گانه از معارف سیر کنیم و اگر اینها وجود داشت آنگاه زنجیره و خط تولیدی کامل از تولید اقتصاد اسلامی یا از علوم انسانی اسلامی داریم.

دکتر "عادل پیغامی" رئیس مرکز تحقیقات میان رشته‌ای دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند تولید علوم انسانی اسلامی گفت: در یک نگاه استقرایی بدون اینکه بخواهم ادعای جامعیت و مانعیت کنم به نظرم باید در مسیر یا زنجیره 14گانه از معارف سیر کنیم و اگر این سیر و 14 کانون تولید معرفتی اقتصاد اسلامی در علوم انسانی اسلامی فعال باشد آنگاه می‌توانیم بگوییم زنجیره و خط تولیدی کامل از تولید اقتصاد اسلامی یا از علوم انسانی اسلامی داریم.

وی افزود: این عناوین مثلا در تولید اقتصاد اسلامی عبارتند از: 1. نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی: کارهای تئوریک درباره نظریه‌پردازی در خصوص مسأله‌های اقتصاد اسلامی،2. فرهنگ سازی و رفتارسازی اقتصاد اسلامی، 3. شاخص سازی واندازه گیری و ارزیابی در اقتصاد اسلامی،4. اقتصاد سیاسی و آیین کشورداری اقتصاد اسلامی، 5. معارف درجه دوم مضاف در حوزه اقتصاد اسلامی (مانند فلسفه اقتصاد اسلامی)

 پیغامی در ادامه سخنانش تصریح کرد: 6. معارف درجه اول موصوف در حوزه اقتصاد اسلامی(مانند فلسفه اقتصادی اسلام)، 7. تاریخ وقایع اقتصادی مسلمانان، 8. تاریخ عقاید و اندیشه‌های اقتصاددانان و متفکران مسلمان، 9. اقتصادهای اسلامی مضاف(کاربردی)، 10. اقتصادهای اسلامی موصوف و صفت، 11. آینده شناسی و آینده پژوهی اقتصاد اسلامی، 12. مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش و پژوهش در اقتصاد اسلامی، 13. مدیریت دانش اقتصاد اسلامی، 14. مدیریت اطلاعات در اقتصاد اسلامی.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: این 14 تا زنجیره از نظر من یک خط تولید است، اگر منبع آن را بخواهید می‌گویم که من دقیقاً همه را رصد و پایش کردم. اگر عنوان اسلامی را برداریم می توانم نشان دهم از خود دانش اقتصاد غرب که چگونه این خط تولید‌ها را کامل دارد و چگونه خروجی هایشان را به هم می‌دهند تا آن مسیری که ما گاهاً در قالب کتاب درسی، تئوری اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان به آن می‌رسیم تولید شود و رشد و پویایی و نوآوری هم داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه هرکدام از این حلقه‌ها مثلاً حلقه مدیریت دانش در اقتصاد اسلامی اگر کار نکند تولید معرفتی اقتصاد اسلامی در جا می‌زند و امکان پذیر نمی‌شود ولو اینکه سایر حلقه ها خوب کار کنند، بیان کرد: اگر بگویید چرا اقتصاد اسلامی نداریم؟!، می­گویم بخاطر اینکه این حلقه ها را نداریم. حتی خط تولیدش هم وجود ندارد.

کد مطلب 1596619

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