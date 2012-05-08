لزوم اصلاح سیاست خارجی فرانسه/ سارکوزی هزینه رابطه با اوباما را داد

"مروان فارس" یکی از نمایندگان پارلمان لبنان در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح آخرین تحولات فرانسه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

* خبرگزاری مهر: نظر شما درباره نتایج انتخابات فرانسه و ورود سوسیالیستها پس از 17 سال به کاخ الیزه چیست؟



- مروان فارس: آنچه در انتخابات فرانسه رخ داد نمونه ای از تحولات دموکراتیک بود که بر مبنای اراده ملت فرانسه رقم خورد. اما تغییر حاکمیت در این کشور که قدرت را از راستگراها به جریانهای سوسیالیست منتقل کرد در نتیجه مجموعه ای از اشتباهات نیکلا سارکوزی به وجود آمد. در واقع می توان گفت که ملت فرانسه سارکوزی را در انتخابات به علت اشتباهاتی که مرتکب شده بود مجازات کردند.



سارکوزی در صحنه داخلی اشتباهات متعددی داشت از جمله اینکه وی به جای اعتماد به مردم به مصالح مجموعه ای از سرمایه داران و تجار اتکا کرد. این قشر نماینده واقعی مردم فرانسه نبودند.



* آیا شما ارتباطی میان شکست سارکوزی در انتخابات و روابط نزدیک وی با دولت اوباما مشاهده می کنید؟



- نیکلا سارکوزی و راستگراهای فرانسه روابط نزدیکی با دولت آمریکا داشتند، البته مردم فرانسه با تبعیت سیاسی پاریس از واشنگتن موافق نبودند و در همین راستا با دادن رای منفی به سارکوزی مخالفت خود را با این روابط اعلام داشتند.



*عواقب شکست راستگرایان فرانسه بر سیاستهای پاریس در قبال مسائل خاورمیانه و روابط با کشورهای منطقه چیست؟



- سیاست سارکوزی درباره خاورمیانه طی سالهای اخیر، سیاستی اشتباه بود که در دوران حضور سوسیالیستها در الیزه به طور حتم باید تغییر کند. در واقع اولاند باید خط مشی سیاسی خود را در تعامل با مسائل خاورمیانه کاملا متفاوت از آنچه در دوران سارکوزی جریان داشت برگزیند.



از سوی دیگر، به نظر من انتخابات فرانسه تاثیراتی را بر دیگر کشورهای اروپایی بر جا می گذارد و باید در انتظار وقوع تحولات مهم در اتحادیه اروپا باشیم. یکی از پیش بینی ها در این باره می تواند آغاز روند خروج کشورهای اروپایی از حوزه بحران زده یورو باشد.



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گفتگو: محمدعلی تخت رونده