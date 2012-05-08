نخستین گذرگاه ویژه عابر پیاده در همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: گذرگاه ویژه عابر پیاده در راستای افزایش ایمنی شهروندان در حین عبور از خیابان اجرا شد.

وی اظهار داشت: اجرای گذرگاه عابر پیاده به منظور افزایش ایمنی عابرین پیاده در گذر عرضی از سطح سواره انجام شده و در اجرای آن مطالعه و کارشناسی معابر مد نظر بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان با بیا اینکه برنامه‌های این معاونت در راستای رفع مشکلات ترافیکی با امور دیگری همبستگی دارد، گفت: این فعالیت‌ها به موازات یکدیگر مشکل ترافیک شهر را حل خواهد کرد.

اجرای پروژه قطار شهری همدان در مرحله انتخاب مدیر است

محمد تبریزی با بیان اینکه طرح جامع حمل و نقل، افق و دید کلی را برای در مشکلات ترافیکی ارائه می‌دهد، گفت: اجرای پروژه قطار شهری در همدان نیز در مرحله انتخاب مدیر است.

تبریزی یکی از معضلات اصلی شهرها در آینده را معضل ترافیک دانست و گفت: برای کمک به تردد آسانتر شهروندان 60 دستگاه اتوبوس در سال گذشته و پنج دستگاه در اوایل سال 91 به سیستم حمل و نقل شهر همدان افزوده شد.

وی افزود: برای کاهش تراکم در جایگاه‌های سوخت گیری شهر همدان نیز یک جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی و یک پایگاه سوخت‌گیری گازوئیل به جایگاه‌های سوخت گیری شهر همدان افزوده شده است.

امسال پنج هزار و 400 مترمربع خط کشی عابر پیاده انجام خواهد شد

تبریزی اظهار داشت: در راستای رفاه حال شهروندان در سال جاری، پنج هزار و 400 مترمربع خط کشی عابر پیاده انجام خواهد شد و تمام پل های هوایی شهر نیز تا دو ماه آینده به پله برقی مجهز می شوند.

تبریزی بر لزوم همکاری بخش خصوصی در احداث پارکینگ در شهر همدان اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی در استان‌های دیگر به خوبی در بحث ساخت پارکینگ ورود پیدا کرده‌ اما در همدان اینطور نیست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان اضافه کرد: در آینده‌ای نزدیک پول از سیستم اتوبوسرانی حذف و بلیت الکترونیک جایگزین آن می شود.