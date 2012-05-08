تبانی در لیگ برتر فوتسال محرز شد/ جریمه سنگین در انتظار خاطیان

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پرونده تبانی در رقابتهای لیگ برتر فوتسال ضمن بیان مطلب فوق گفت: با تحقیقات و مدارکی که در خصوص این پرونده انجام شد، از جمله بر مبنای هیئت کارشناسی که بازیهای لیگ برتر فوتسال را چندین بار مورد بازبینی قرار داده بودند و اظهارات کتبی و شفاهی که از افراد مرتبط با این پرونده جمع آوری شد، در آخرین ساعات عصر روز دوشنبه رای این پرونده را صادر کردیم.

وی در همین خصوص افزود: البته با توجه به فرصتهایی که به باشگاه پرسپولیس داده بودیم، آنها مدارک و مستنداتی را که در خصوص این پرونده داشتند در اختیار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قرار ندادند بنابراین تاخیر بیش از این برای دریافت مدارک و مستندات این باشگاه دیگر جایز نبود و به دلیل طولانی شدن زمان صدور رای دیگر به مصلحت نیز نبود.

رئیس کمیته انضباطی تاکید کرد: تبانی برخی‌ها در این پرونده برای ما محرز شده و رای خیلی محکمی در این خصوص صادر کرده ایم و مطمئن باشید جرایم سنگینی در انتظار خاطیان خواهد بود. وی در خصوص جزئیات این رای نیز گفت: جزئیات رای را عصر سه شنبه صادر خواهیم کرد و به اطلاع جامعه فوتبال خواهد رسید.