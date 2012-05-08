  1. ورزش
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۶

اختصاصی مهر/

تبانی در لیگ برتر فوتسال محرز شد/ جریمه سنگین در انتظار خاطیان

تبانی در لیگ برتر فوتسال محرز شد/ جریمه سنگین در انتظار خاطیان

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اعلام اینکه رای پرونده تبانی فوتسال صادر شده،گفت: تبانی در پرونده فوتسال برای ما محرز شد و جرایم سنگینی برای خاطیان این پرونده در نظر گرفته ایم.

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پرونده تبانی در رقابتهای لیگ برتر فوتسال ضمن بیان مطلب فوق گفت: با تحقیقات و مدارکی که در خصوص این پرونده انجام شد، از جمله بر مبنای هیئت کارشناسی که بازیهای لیگ برتر فوتسال را چندین بار مورد بازبینی قرار داده بودند و اظهارات کتبی و شفاهی که از افراد مرتبط با این پرونده جمع آوری شد، در آخرین ساعات عصر روز دوشنبه رای این پرونده را صادر کردیم.

وی در همین خصوص افزود: البته با توجه به فرصتهایی که به باشگاه پرسپولیس داده بودیم، آنها مدارک و مستنداتی را که در خصوص این پرونده داشتند در اختیار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قرار ندادند بنابراین تاخیر بیش از این برای دریافت مدارک و مستندات این باشگاه دیگر جایز نبود و به دلیل طولانی شدن زمان صدور رای دیگر به مصلحت نیز نبود.

رئیس کمیته انضباطی تاکید کرد: تبانی برخی‌ها در این پرونده برای ما محرز شده و رای خیلی محکمی در این خصوص صادر کرده ایم و مطمئن باشید جرایم سنگینی در انتظار خاطیان خواهد بود. وی در خصوص جزئیات این رای نیز گفت: جزئیات رای را عصر سه شنبه صادر خواهیم کرد و به اطلاع جامعه فوتبال خواهد رسید.

کد مطلب 1596649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها