معلمان افکار جامعه را شکل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در همایش تجلیل از معلمان نمونه کشوری اظهار داشت: وقتی به عقب بر می گردیم تا چندی پیش در معرفی منابع اقتدار توسط مستکبرین عالم بیشتر با واژه های داشتن تسلیحات و تجهیزات و تسلط رسانه ای مواجه می شدید اما امروز اینگونه نیست و مقتدرین نظام بشری نام و آرمانشان متفاوت از آن چیزی است که تا به حال توسط رسانه های در اختیار استکبار جهانی مطرح شده است.

جمشیدی ادامه داد: امروز منبع اقتدار جهانی توانمندی نرمی است که بتواند افکار عمومی را شکل داده و مدیریت کند و مادامی که اینگونه باشد رفتار هم به تبع آن مدیریت خواهد شد که این همان رسالت خطیر شما معلمین عزیز است.

وی خاطرنشان کرد: زمانیکه معلمین و آموزگاران به رسالتشان عمل کنند نتیجه آن پرورش نسلهایی است که پشتوانه نظام دینی و پشتیبان ولایت فقیه خواهند بود و چنانچه امروز نظام اسلامی در اقتدار بین المللی به سر می برد بخش اعظمی از آن نتیجه کار شما معلمان و مربیان است که با اعتقادات ولایتمدارانه شکل می گیرد.

معاون استاندار اذعان داشت: تقدیم چهار هزار و 900 شهید معلم و بیش از 36 هزار شهید دانش آموز در طول هشت سال دفاع مقدس نشان دهنده ارادت شما به نظام اسلامی است که چنین انسانهای آزاداندیش و استکبارستیزی را تقدیم این مرز و بوم ساختید.

وی در ادامه گفت: اینکه امروز به اعتلای کرامت انسانی و تحقق عدالت اجتماعی می اندیشیم که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است به این دلیل است که شما معلمین حامی این اندیشه اید و فکر و اندیشه تان مبتنی بر عدالت اجتماعی است.

جمشیدی در پایان سخنان خود به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان بار دیگر از حضور گسترده مردم ولایتمدار و بصیر شهرستانهای گرگان و آق قلا و خلق حماسه ای دیگر در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

در این همایش همچنین با پیام معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان و بصورت ویدئو کنفرانس 110 کلاس درس الکترونیک در استان شروع بکار کردند.

در پایان توسط معاون استاندار و جمعی از مدیران استانی از 7 معلم نمونه کشوری از استان گلستان و معلمین برگزیده استانی با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر بعمل آمد.