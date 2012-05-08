44 طرح کشاورزی در شهرستان روانسر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال صفری صبح سه شنبه در نشست کارشناسان شرکتهای خدمات مشاوره ای و دانش آموختگان رشته های کشاورزی شهرستان روانسر گفت: شهرستان روانسر از نظر کشاورزی جایگاه ویژه ای در استان کرمانشاه دارد و این حوزه می تواند زمینه های اشتغال بسیاری از مردم این منطقه را فراهم کند.

فرماندار شهرستان روانسر تاکید کرد: اجرای طرح توسعه کشاورزی در روانسر می تواند منشا تحولات اقتصادی خوبی در این شهرستان باشد و کاربری بسیاری از اراضی کشاورزی روانسر را ارتقا بخشد.

صفری افزود: روانسر در تولید برخی از تولیدات کشاورزی رتبه های استانی و کشوری را در اختیار دارد که این خود نشان دهنده پتانسیل های موجود در این شهرستان است.

وی تاکید کرد: روانسر در تولید ذرت، نخود، گندم مقامهای کشوری دارد که این فرصت استثنایی برای این شهرستان می تواند باشد.

فرماندار روانسر گفت: شهرستان روانسر می تواند سالانه بیش از 300 هزار تن انواع تولیدات کشاورزی داشته باشد که این رکورد خوبی برای روانسر است.

صفری افزود: این میزان تولید بالای محصولات کشاورزی می تواند روانسر را به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان کرمانشاه مطرح می کند.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه کشاورزی در این شهرستان تاکید کرد: در اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی در روانسر تاکنون موفق شده ایم که 44 طرح کشاورزی را در این شهرستان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 51 میلیون تومان مصوب کنیم.

صفری با اشاره به اینکه این طرحها برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند، گفت: تا امروز بیش از شش هزار و 126 هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی روانسر برای اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی شناسایی و استعدادیابی شده است.

فرماندار روانسر در پایان افزود: تلاش ما این است که برای اجرای این طرح از ظرفیتهای بخش کشاورزی شهرستان و همچنین تجربیات و علم متخصصان و خبرگان بخش کشاورزی استفاده کنیم.