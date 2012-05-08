اعتراض گسترده مردم پیشوا به جشن بزرگ در روز شهادت امامزاده جعفر(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، امامزاده جعفر(ع) در کنار حضرت معصومه(س) و امامزاده احمد بن موسی(ع) معروف به شاهچراغ سه برادر و خواهر بلافصل(تنی) امام رضا(ع) هشتمین پیشوای شیعیان جهانند که به ترتیب در پیشوا، قم و شیراز مدفون هستند.

سال 91 چهارمین سالی است که در شب و روز شهادت امامزاده جعفر(ع) مراسم باشکوه سالگرد آن بزرگوار در صحن مطهر آن امامزاده و شهر پیشوا برگزار می شود.

عضو هیئت امنای آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) و نماینده تولیت آستان، هدف از برگزاری این مراسم را گسترش معارف اسلامی و مکتب تشیّع و شناخت ویژه مردم از فرهنگ اهل بیت(ع) در منطقه جنوب شرق استان تهران دانست.

سهل انگاری در تعطیلی پیشوا و ثبت روز بزرگداشت امامزاده جعفر(ع) در تقویم

حاج محمد طاهری افزود: در سالهای گذشته که پیشوا هنوز زیر مجموعه فرمانداری ورامین بود، رایزنی شد تا روز شهادت امامزاده جعفر(ع) حداقل در شهر پیشوا تعطیل باشد که چنین اقدامی عملی نشد.

وی ادامه داد: بعد از جدا شدن پیشوا از ورامین به فرماندار پیشوا نیز چنین پیشنهادی دادیم که هنوز جوابی به این درخواست داده نشده است.

عضو هیئت امنای آستان امامزاده جعفر(ع) تصریح کرد: در همان سال اول که سالگرد شهادت این بزرگوار در پیشوا برگزار شد، از حجت الاسلام ادیب یزدی خواسته شد تا موضوع ثبت سالروز شهادت در تقویم رسمی کشور یا گنجاندن روز بزرگداشت آن امامزاده جلیل القدر در دهه کرامت پیگیری شود که هم مورد موافقت ایشان بود و هم پیگیریهایی از سوی تولیت و خادمان امامزاده جعفر(ع) صورت گرفت که متأسفانه بی نتیجه ماند.

وی افزود: با توجه به اینکه اکنون در تقویم رسمی جمهوری اسلامی، دهه کرامت از اول تا یازدهم ذیقعده بوده و اول ذیقعده سالروز ولادت حضرت معصومه(س)، ششم ذیقعده روز بزرگداشت احمدبن موسی(ع) شاهچراغ و یازدهم ذیقعده سالروز ولادت امام رضا(ع) است و امامزاده جعفربن موسی(ع) در کنار این سه بزرگوار، بلافصل با آنهاست، مظلومیت این امامزاده با کرامت که در پیشوا مدفون است، نمایان شده و لزوم درج روز بزرگداشت ایشان در ایام دهه کرامت، ملموس است.

جشن بزرگ معلمان در سالروز شهادت امامزاده جعفر(ع)

در حالی که مردم پیشوا، تولیت و خادمان آستان مقدس امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) و دوستداران فرهنگ غنی اهل بیت(ع) چنین حساسیتهای بجا و متدینانه ای دارند، آموزش و پرورش شهرستان پیشوا با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر پیشوا در اقدامی عجیب، جشن بزرگ تجلیل از معلمان شهرستان را در روز شهادت این امامزاده واجب التعظیم برگزار می کنند.

تبلیغات گسترده و نصب بنرهایی در سطح شهرستان، دعوتنامه برای معلمان و ... با عنوان جشن بزرگ تجلیل ازمعلمان و از همه مهمتر، تعطیلی مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان به همین مناسبت باعث خشم مردم ولایتمدار پیشوا و تماسهای متعدد آنها با سرپرستی خبرگزاری مهر استان تهران در اعتراض به این اقدام غیرکارشناسی و وهن آلود شده که خواستار عدم برگزاری این جشن شده اند.

طاهری در این خصوص نیز گفت: تلاش مردم متدین پیشوا و متولیان و خادمان امامزاده جعفر(ع) این است که هر سال مراسم بهتری در این روز بزرگ برگزار شود و حتی تعطیلی مغازه های شهر به طور یکپارچه در دستور کار است ولی جای تأسف دارد که آموزش و پرورش، شهرداری و شورای شهر دست به چنین اقدامی زده اند.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته درخواستهایی برای تعطیلی دو سه ساعته مدارس برای عزاداری دانش آموزان و معلمان داده شد که با این امر مخالفت شد، ولی امسال در کمال تعجب و تأسف، در روز شهادت این امامزاده که برکت برای مردم و شهرستان آورده، مراسم جشن برگزار می شود.

امامزاده جعفر(ع) در پیشوا هم مظلوم واقع شده است

وی ادامه داد: امامزاده جعفر(ع) کراماتی دارد که حتی آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره) تحقیقات زیادی در خصوص ایشان انجام داده و حداقل در 15 کتاب معتبر شیعه و سُنّی به زندگی و نحوه شهادت آن حضرت پرداخته شده، ولی این گونه جشنها و مراسم در سالروز شهادت ایشان، نشانه مظلومیت آن حضرت حتی در پیشواست.

عضو هیئت امنای آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) تصریح کرد: در استان و شهر تهران شاید کمتر از سه درصد مردم از آن حضرت شناخت داشته باشند ولی وقتی مسئولان شهرستان پیشوا که هر چه دارند از آن بزرگوار و کرامات آن حضرت است، چنین اقداماتی انجام می دهند، دیگر نمی توان توقع زیادی داشت.

لزوم ثبت روز بزرگداشت امامزاده جعفر(ع) در دهه کرامت

با توجه به بلافصل بودن برادری امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) با امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و احمدبن موسی(ع) و تأکید رهبر معظم انقلاب در سال 82 در جمع مردم پیشوا و در صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) که آن حضرت و مردم پیشوا را ستودند، لزوم ثبت روز بزرگداشت ایشان در دهه کرامت و در تقویم رسمی کشور، به چشم می آید.

نکته مهم اینجاست که تلاشها باید از سوی مسئولان ارشد شهرستان تازه تأسیس پیشوا صورت بگیرد و بزرگداشت و تجلیل از امامزاده جعفر(ع) که یکی از دلایل عمده شهرستان شدن پیشوا در کنار شروع شدن قیام 15 خرداد 1342 از این منطقه و از صحن مطهر این امامزاده بزرگوار بوده، در دستور کارشان قرار گیرد.

تجلیل از معلمان، اقدامی ارزنده و شایسته است ولی نامگذاری"جشن بزرگ" بر روی این مراسم و تعطیلی مدارس شهرستان به همین مناسبت، آنهم در روز شهادت امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) نوعی کج سلیقگی غیر عمدی و توهین به متدیّنان شهرستان تلقی می شود و از همه مهمتر، شأن شهرستان مذهبی پیشوا را که عطرآگین به وجود آن امامزاده واجب التکریم است، زیر سئوال می برد.

از سوی دیگر، جا دارد تا در آستانه 15 جمادی الثانی و برگزاری مراسم باشکوه سالروز شهادت امامزاده جعفر(ع) که شامگاه یکشنبه با سخنرانی حجت الاسلام طائب و مداحی محمود کریمی برگزار می شود، آموزش و پرورش و شهرداری و شورای اسلامی شهر پیشوا حداقل این مراسم را یک روز به تعویق بیندازند تا علاوه بر مردم شریف پیشوا، دل امامزاده جعفر(ع) که حاجات زیادی را برآورده کرده است، شاد کنند.

پیگیری برای ثبت روز بزرگداشت ایشان در دهه کرامت نیز باید به طور جدی در دستور کار فرمانداری شهرستان، شورای اسلامی شهر و تولیت و خادمان آستان مقدس امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) قرار گیرد تا مظلومیت ایشان کمتر به چشم آید و گامی ارزنده برای گسترش معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برداشته شود.

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علیرضا مهدی زاده