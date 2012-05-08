اشتغال در صنایع تبدیلی از نظر بهره وری قابل توجه است

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شهرستان استعداد توسعه صنایع تبدیلی در بخشهای دامی، گیاهان دارویی، زراعی و باغی را دارد.

وی اظهارداشت: بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها یکی از سودمند ترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است.

فرماندار املش گفت: این صنایع از میزان بیکاریهای دائمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد، همچنین زمینه مناسب برای توسعه مناطق روستایی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات روستایی، بهره وری، ایجاد فرصتهای شغلی، تامین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخشهای اقتصادی و کاهش نابرابریهای منطقه ای منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: این گونه صنایع می تواند پیشنیاز استراتژی صنعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در کشور باشد.

اکبری ادامه داد: در اقتصاد کشاورزی معاصر صنایع تبدیلی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی است چرا که از یکسو ارزش افزوده محصولات اولیه بخش را ارتقا می دهد و از سوی دیگر محصولاتی به بازار ارائه می کند که با استفاده از تکنولوژی مدرن به دست آمده اند بنابراین از نظر استمرار تولید و مولد بودن دارای ویژگیهای مناسبی هستند.

وی افزود: علاوه بر این از منابع موجود به نحو مطلوبی استفاده و کارایی و راندمان منابع در مقایسه با حالت قبل به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.

فرماندار املش یادآورشد: با تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی ضمن تولید مواد غذایی و سایر فرآوردههای با ارزش افزوده بالا، امکان نگهداری و حمل و نقل آسان آنها را فراهم می کند.