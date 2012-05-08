کشتارگاه های دام خراسان جنوبی به پیش سرد مجهز شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بر تجهیز کشتارگاه های دام استان به پیش سرد تاکید کرد.

محمدعلی رضایی با اشاره به فعالیت 9 کشتارگاه دام در سطح استان افزود: در حال حاضر تعداد معدودی از کشتارگاه های دام استان مجهز به پیش سرد هستند.

وی با بیان اینکه تمام مراحل قبل و بعد از کشتار تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی انجام می‌ شود، افزود: گوشت استحصالی و آلایش حاصل از ذبح و کشتار دام باید به مدت 24ساعت در سردخانه در دمای یخچال صفر تا چهار درجه سانتی ‌گراد نگهداری شود تا علاوه بر ترد و مطبوع شدن گوشت، خطر انتقال بیماری ‌های مشترک میان انسان و دام به ویژه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را به حداقل رساند.

وی با تشریح اقدامات دامپزشکی در زمینه بهداشت عمومی جامعه افزود: پیگیری هایی در خصوص راه اندازی پیش سرد در برخی از کشتارگاه های دام استان صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه عدم رعایت مسایل بهداشتی در کشتار خانگی دام، احتمال انتقال بیماری های مشترک از دام‌ به انسان بویژه بیماری تب کریمه کنگو از طریق تماس با خون و ترشحات دام آلوده را افزایش می دهد، بر کشتار دام در کشتارگاه ها تحت نظارت دامپزشکی تاکید کرد.

فاز اول واکسیناسیون دام ها علیه بیماری های آبله و شاربن در قاین آغاز شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قاین از شروع فاز اول واکسیناسیون گوسفند و بز علیه بیماری های آبله و شاربن خبر داد.

سید حبیب حسینی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون دام ها در کنترل و پیشگیری از بیماری ها افزود: فاز اول این طرح تا آخر مرداد ماه سالجاری ادامه خواهد یافت.

وی به واکسیناسیون بیش از 870 هزار نوبت سر دام علیه بیماری های آبله و شاربن در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: باتوجه به کاهش جمعیت دامی شهرستان ناشی از خشکسالی پیش بینی می شود طی امسال حدود 750 هزار نوبت سر دام تحت پوشش واکسن های آبله و شاربن قرار گیرند.

وی همچنین از تشکیل هشت اکیپ واکسیناسیون و سه اکیپ مراقبت فعال از بیماری ها در شهرستان خبرداد و عنوان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه مبارزه با بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام، در سال جاری شاهد کاهش گزارش کانون بیماری ها در واحدهای دامی شهرستان باشیم.

مصرف فرآورده های پاستوریزه نقش مهمی در کنترل بیماری تب مالت دارد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان جنوبی گفت:مصرف فرآورده های پاستوریزه نقش بسزایی در کنترل بیماری تب مالت دارد.

محمدعلی بخشی با بیان اینکه بیماری تب مالت از طریق شیر، پنیر و سایر فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه به انسان منتقل می شود، افزود: با توجه به گرم شدن هوا و افزایش مصرف فرآورده های لبنی بخصوص بستنی، شهروندان از مصرف هر گونه فرآورده غیر پاستوریزه جدا خودداری نمایند.

وی بیماری های مشترک بین انسان و دام را به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت جامعه انسانی دانست و بیان کرد: سیاست سازمان دامپزشکی کشور برای مقابله با بیماری تب مالت، ریشه کنی آن از طریق واکسیناسیون جمعیت دامی و کشتار دام‌های مبتلا به بروسلوز است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی جامعه دامپزشکی استان با اشاره به تب مالت به عنوان یک بیماری خطرناک مشترک بین انسان و حیوان تصریح کرد: تب مالت هیچگونه علائمی در دام ندارد و انتقال این بیماری به انسان بیشتر از طریق مصرف شیر غیر پاستوریزه است.