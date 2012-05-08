1500 هکتار از زمین های وقفی شهرستان طارم زیر کشت رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری شامگاه دوشنبه در جلسه توسعه طرحهای کشاورزی، با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان زنجان موجب اشتغال بیشتر خواهدشد، افزود: یک میلیارد از درآمد موقوفات و1500میلیارد از درآمد جهاد کشاورزی از طریق این اراضی است.
وی با اشاره به اخذ سند برای 65 پلاک از188 پلاک اراضی موقوفی ادامه داد: در مجموع هشت هزار و 400 هکتار از این زمین ها در شهرستان طارم قرار دارد که دو هزار و 400 هکتار از آنها دارای پلاک ثبتی شده اند.
مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان زنجان با بیان اینکه با زیر کشت رفتن این اراضی در استان زنجان گفت: در این زمینه شاهد اشتغال 140 نفر به صورت مستقیم و 200 نفر به صورت غیرمستقیم در استان خواهیم بود.
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان زنجان با اشاره به زیر کشت رفتن 1500 هکتار از زمین های وقفی شهرستان طارم گفت: تمامی مشکلات این اراضی و زمین ها حل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری شامگاه دوشنبه در جلسه توسعه طرحهای کشاورزی، با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان زنجان موجب اشتغال بیشتر خواهدشد، افزود: یک میلیارد از درآمد موقوفات و1500میلیارد از درآمد جهاد کشاورزی از طریق این اراضی است.
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