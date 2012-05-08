  1. بین الملل
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

سعیدلو خبر داد؛

توافقات 400 میلیون دلاری ایران و سودان

توافقات 400 میلیون دلاری ایران و سودان

معاون امور بین الملل رئیس جمهوری اسلامی ایران از توافق ایران و سودان در زمینه سرمایه گذاری در پروژه های مشترک به ارزش 400 میلیون دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "علی سعیدلو" معاون امور بین الملل رئیس جمهوری ایران پس از دیدار با "احمد الطاهر" رئیس پارلمان سودان از توافق دو کشور در زمینه سرمایه گذاری مشترک خبر داد.

بر این اساس، طرف ایرانی توافق کرده که در پروژه های مختلف اقتصادی در سودان قریب به 400 میلیون دلار سرمایه گذاری داشته باشد.

در این کنفرانس خبری، رئیس پارلمان سودان با تاکید بر عمق روابط تهران و خارطوم افزود: این بازیگر مهمی در منطقه است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

خاطر نشان می شود هیئت 48 نفره اقتصادی ایران از دو روز پیش به خارطوم سفر کرده و درباره سرمایه گذاری در پروژه های مختلف به مقامات سودان دیدار کرده اند.

کد مطلب 1596689

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