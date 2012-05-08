بازی گهر دورود در بروجرد برگزار می شود/ تماشاگران تیم خود را تنها نگذارند

همایون بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جلسات و رایزنی های انجام شده بازی دو تیم گهر دورود و ایرانجوان بوشهر در مجموعه ورزشی شهرداری بروجرد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این بازی در روز چهارشنبه راس ساعت 16 و 30 دقیقه در بروجرد برگزار می شود.

رئیس هیئت فوتبال استان لرستان همچنین در مورد شایعات انتقال تیم از استان نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان تیم گهر دورود از لرستان خارج نخواهد شد چرا که این تیم متعلق به مردم دورود و لرستان است.

دیدار گهر دورود لرستان و ایرانجوان بوشهر در حالی برگزار می شود که تیم لرستانی برای صعود به لیگ برتر کشورمان تنها یه یک مساوی صفر بر صفر نیاز دارد چرا که پیش از این در بوشهر تیم ایرانجوان را با تساوی یک بر یک متوقف کرده است.

با این تفاسیر آنچه در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد حمایت تماشاگران لرستانی از این تیم است چرا که در آستانه بازی حساسی که بعد از سالها لرستان را دارای تیم در لیگ برتر می کند همه باید برای حمایت از تیم گهر دورود لرستان همدل شویم.

امید می رود برای بازی حساس ایرانجوان بوشهر و گهر دورود تماشاگران لرستانی از جای جای استان به منظور تشویق تیم لرستانی گهر دورود به ورزشگاه رفته و به دور از هر گونه مسئله حاشیه ای برای تحقق آرزوی لرستان و لیگ برتری شدن گهر دورود همراه شوند.