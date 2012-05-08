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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

بنیادی عنوان کرد:

توسعه کشاورزی از راههای مهم خودکفایی کشور است

توسعه کشاورزی از راههای مهم خودکفایی کشور است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی یکی از راههای مهم خودکفایی کشور است، گفت: این صنعت باید با علم و تکنولوژی روز به پیش رود.

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی بدون توجه به ایجاد صنایع تبدیلی ممکن نیست، افزود: مکانیزه کردن کشاورزی از دیگر مواردیست که به توسعه این بخش کمک می کند.

وی همچنین با اعلام اینکه ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در گیلان امری اجتناب‌ ناپذیر است، اظهارداشت: سالانه حجم زیادی از محصولات کشاورزی دراین استان تولید می شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: حمایت و تسهیلات عملی دولت و سازمانهای ذیربط از ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی می تواند مانع از بین رفتن محصول و فروش ارزانتر آن از سوی کشاورزان شود.

وی درادامه امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و صرفه جویی در وقت و هزینه را مهمترین محورهای کار کشاورزی عنوان کرد.

بنیادی یادآورشد: توسعه بخش کشاورزی می تواند زمینه را برای رشد همه جانبه اقتصاد استان فراهم و ایجاد اشتغال پایدار کند.

 وی تاکید کرد: توجه جدی به کشاورزی محقق کننده شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

کد مطلب 1596709

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