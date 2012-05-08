توسعه کشاورزی از راههای مهم خودکفایی کشور است

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی بدون توجه به ایجاد صنایع تبدیلی ممکن نیست، افزود: مکانیزه کردن کشاورزی از دیگر مواردیست که به توسعه این بخش کمک می کند.

وی همچنین با اعلام اینکه ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در گیلان امری اجتناب‌ ناپذیر است، اظهارداشت: سالانه حجم زیادی از محصولات کشاورزی دراین استان تولید می شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: حمایت و تسهیلات عملی دولت و سازمانهای ذیربط از ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی می تواند مانع از بین رفتن محصول و فروش ارزانتر آن از سوی کشاورزان شود.

وی درادامه امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و صرفه جویی در وقت و هزینه را مهمترین محورهای کار کشاورزی عنوان کرد.

بنیادی یادآورشد: توسعه بخش کشاورزی می تواند زمینه را برای رشد همه جانبه اقتصاد استان فراهم و ایجاد اشتغال پایدار کند.

وی تاکید کرد: توجه جدی به کشاورزی محقق کننده شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.