ثبت نام 100هزار نفر در دوره ترمی علمی کاربردی/ امشب آخرین مهلت ثبت نام

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آخرین مهلت ثبت نام، برای دریافت مدارک ثبت نام و ورود به سایت سازمان سنجش، ساعت 24 روز سه شنبه 19 اردیبهشت است.

وی افزود: افرادی که تاکنون برای ثبت نام اقدام نکرده اند می توانند تا ساعت 19 با مراجعه به باجه های مرکزی شهرستانهای مختلف کشور (بجز شهرستان تهران) به دریافت مدارک ثبت نام داوطلبان مقاطع مذکور اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: در شهرستان تهران داوطلبان می توانند تا ساعت 19 امروز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه منحصراً در مناطق پستی 11، 13 ،14، 15، 16، 17، 18 و 19 مدارک ثبت نام را دریافت کنند.

آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دوره‌های ترمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی سال 1391 روز جمعه 30 تیر ماه برگزار می شود و پذیرش در 136 رشته، 1125 کد رشته محل در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی همچنین فرهنگ و هنر صورت می گیرد.