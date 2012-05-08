ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

علی محمد قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شرایط کنونی جامعه، افول روزافزون منابع انرژی از قبیل نفت و افت درآمدهای ناشی از آن و همچنین رشد نامتناسب جمعیت، جایگاه ویژه صادرات غیر نفتی به خوبی مشهود است.

وی اظهارداشت: با هدف توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی به واقع آشکار می شود.

این استاد دانشگاه و صاحبنظر در مسائل صنعتی گفت: تکنولوژی در جهان امروز عامل بسیار موثری در توسعه اقتصادی و باعث قوام و ثبات سیاسی - اقتصادی کشورها و همینطور صادرات موفق کشورها به دنبال توسعه تکنولوژیکی است.

وی افزود: نقش واحدهای تحقیق و توسعه در انتخاب و انطباق تکنولوژیهای جدید با شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه نقش کلیدی است.

قدیری ادامه داد: مدیریت صحیح واحدهای تحقیق و توسعه با گردآوری اطلاعات در مورد تکنولوژیهای وارداتی، اولویت بندی از نظر منافع مالی، ارزیابی تکنولوژیها، تخصص منابع لازم، بهبود محصولات فعلی و خلق محصولات جدید می تواند جامعه را به سمت رشد تکنولوژی و توسعه اقتصادی و در نتیجه موفقیت در بازارهای جهانی سوق دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه هر جامعه ای فرهنگ خاص خود را دارد، توجه به فرهنگ و تطبیق تکنولوژی جدید با شرایط فرهنگی جامعه از نکات مهم رشد تکنولوژیکی آن جامعه است.

این استاد دانشگاه یادآورشد: با هدف پیشرفت صنایع و هماهنگی با توسعه جهانی و در نتیجه صادرات موفق نیازمند به یک برنامه ریزی بلند مدت و کار سیستماتیک هستیم که از طریق واحدهای تحقیق و توسعه صنایع قابل اجرا خواهد بود.