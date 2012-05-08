اکبر ایرانی، رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست «همگانی کردن میراث مکتوب» در نمایشگاه کتاب تهران گفت: این همایش به مناسبت ثبت روز میراث مکتوب با تلاش این مؤسسه در تقویم جمهوری اسلامی ایران، در روز 19 اردیبهشت برگزار می‌شود و هدف از برپایی آن ثبت، شفاف‌سازی و متوجه کردن اذهان عمومی نسبت به موضوع میراث مکتوب و آثار ارزشی ایران است.

وی با بیان این مطلب که هدف از برگزاری این نشست اطلاع‌رسانی درباره ارزش منابع خطی کشورمان است، گفت: نشست هشتاد و هفتم این مرکز با عنوان «میراث مکتوب و همگانی شدن» امروز سه‌شنبه، 19اردیبهشت با حضور کارشناسان حوزه تصحیح متون همچون دکتر منصور صفت‌گل پژوهشگر و استاد دانشگاه، دکتر محمود عابدی رئیس گروه تصحیح متون فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر احد فرامرز قراملکی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران و جمشید کیانفر پژوهشگر حوزه تصحیح متون در نمایشگاه کتاب تهران، برگزار می‌شود.

ایرانی در پاسخ به این پرسش که ثبت روز ملی اسناد و میراث مکتوب در تقویم باعث شده طی یکساله گذشته چه فعالیت‌هایی انجام شود؟، گفت: همان‌طور که اطلاع دارید این روز به پیشنهاد و خواست موسسه پژوهشی میراث مکتوب ثبت شده است و چون در حوزه میراث مستند و مکتوب و اسناد هیچ مرکز و انجمنی وجود ندارد که همه شئون این حوزه را قانون‌گذاری و مدیریت کند و تحت پوشش واحدی نیست، نوعی سردرگمی و هرج و مرج در زمینه ساماندهی نسخ خطی وجود دارد و به همین دلیل ما خواستیم فضایی ایجاد کنیم که ضرورت این مسئله روشن شود.

رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب یادآور شد: علاوه بر این، می‌خواستیم با ثبت این روز در تقویم، توجه مسئولان فرهنگی به میراث مکتوب را بیش از پیش جلب کنیم. نقش مسئولان متولی این امر در کشور تأثیرگذارتر از مردم است، از این رو اطلاع‌رسانی و جلب توجه آنها به این مقوله از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به فعالیت‌های میراث مکتوب در این زمینه گفت: اینکه این روز در در ایام نمایشگاه کتاب تهران است موجب شده تا ما گستره عمل محدودتری به مناسبت این روز داشته باشیم و برای همین ممکن است که ما از سال آینده این نشست‌ها را در جایی خارج از فضای نمایشگاه برگزار کنیم و همچنین تلاش داریم تا جشنوارهایی برگزار کنیم که در آن همه بهترین‌ها در هر رشته از قبیل تصحیح، مرمت، نسخه‌شناسی و نگهداری نسخ خطی و.... معرفی و تجلیل شوند.

ایرانی افزود: اما در نشست امسال که امروز برگزار خواهد شد تنها به برگزاری میزگرد اکتفا کرده‌ایم و به نوعی تنها طرح موضوع خواهیم کرد و از آنجا که اساس این روز آگاهی‌سازی و شناخت مردم نسبت به روز میراث مکتوب ماندگار است، می‌خواهیم با ثبت این روز به مردم بگوییم که همه ما امانت‌دار هستیم. می‌خواهیم اطلاع‌رسانی کنیم تا اگر مردم علاقه‌ای به اهدا و فروش این نوع آثار ندارند، در عکسبرداری و تهیه چاپ‌برگردان این آثار همکاری کنند و در نشر اثر بکوشند.