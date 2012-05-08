به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی کلیات لایحه اصلاح جداول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند اما پس از بحث طولانی در این خصوص مجلس با 87 رای موافق، 68 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر با کلیات این لایحه مخالفت کرد.

بر اساس این نظر مجلس لایحه مذکور از دستور کار مجلس هشتم کنار گذاشته شد.

در صورت تصویب این لایحه بر اساس اصل 64 قانون اساسی امکان افزایش 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود داشت. در این لایحه همچنین جداول حوزه های انتخابیه ای که تعداد نمایندگان آنها افزایش می یافت لحاظ می شد.



اصل 64 قانون اساسی اعلام می‌کند هر 10 سال 20نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه می شود، با این حال از آخرینافزایش تعداد نمایندگان بیش از 12 سال گذشته است.

این لایحه مهر ماه سال گذشته و در آستانه انتخابات مجلس نهم ، دوبار با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شد ، اما فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.

مخالفان با این لایحه معتقدند کار کارشناسی روی آن انجام نشده و عدالت در تقسیم حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگانی که قرار است در آنها افزایش یابد رعایت نشده است.