فرمانده ناجا از عملکرد سازمان استاندارد انتقاد کرد/ پراید ایمن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در سومین همایش ایمنی و ترافیک که صبح سه شنبه در هتل المپیک برگزار شد، اظهار داشت: اصول دستاوردهای بزرگ وجود نقشه راه است. دسترسی به اهداف بزرگ با تصمیمات اقتضائی و سلیقه‌ای یا حذف برخی از مسئولان امکان نپذیر نیست. این در حالی است که حوزه ترافیک و تصادفات در کشور ما جوان است. اگرچه صد سال از ورود خودرو به کشور می‌گذرد اما طی چند سال اخیر شاهد تبدیل تردد خودروها به معضل هستیم. شرایط پس از جنگ و شروع سازندگی و افزایش توانایی اقتصادی مردم باعث شد تا خودرو جزء سبد خانواده قرار گیرد.

وی ادامه داد: در آینده شاهد افزایش سرعت سرسام‌آوری خواهیم بود چرا که جوانان 19 ساله تا پیرمردان 80 ساله براساس اقتضائات در دایره دارندگان وسیله نقلیه قرار می‌گیرند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه ورود تکنولوژی باید همراه با فرهنگ و زیرساخت باشد تاکید کرد: ما در ورود تکنولوژی به کشور دارای تاخر هستیم و پس از ورود آن به دنبال فرهنگ و زیرساخت‌ها می‌رویم اگر این موضوع مدیریت نشود به تهدیدی جدی تبدیل می‌شود.

احمدی مقدم با اعلام اینکه در سال 84 با وجود 6 میلیون خودرو و 3 میلیون موتورسیکلت در کشور شاهد رشد 10 تا 15 درصدی کشته‌ها بودیم، گفت: در این سال 27 هزار و 800 نفر در تصادفات جان خود را از دست داند که این امر یک رکورد منفی بزرگ بود اما با مطالعاتی که توسط متخصصان انجام شد و تعیین نقشه راه توانستیم خسارات را کاهش دهیم.

به گفته احمدی مقدم ،پلیس نمی‌تواند حجم خسارات را کاهش دهد اما خوشبختانه میزان تلفات رانندگی در سال گذشته نزدیک به 3 هزار نفر کاهش یافت. در سال 78، 3 میلیون خودرو در کشور تردد می‌کردند که تا امروز 12 میلیون دیگر نیز به آنها اضافه شد. در سال 90 همچنین یک میلیون و 900 هزار نفر گواهینامه جدید دریافت کردند. براساس اعلام‌های جهانی سالانه یک میلیون و 900 هزار نفر در تصادفات باید کشته می‌شدند که این آمار در کشور براساس سهم 1 درصد باید به 19 هزار نفر کشته می‌رسید اما طی سالهای آینده شاهد کاهش تلفات خواهیم بود.

فرمانده نیروی انتظامی به موضوع ایمنی خودروها اشاره کرد و افزود: باید بتوانیم بخش خصوصی را در راه به کار گیریم و خرید خدمات انجام دهیم. اگر با آهنگ کنونی پیش برویم این موضوع 20 سال به طول می‌انجامد اما با برون سپاری به بخش خصوصی کنترل الکترونیکی جاده‌ها طی سه سال به پایان می‌رسد. پلیس به دنبال تقویت و حرفه‌ای شدن است تا با اصلاح ساختارها و مراقبت الکترونیکی حضور نامحسوس خود را افزایش داده و اصطکاک با مردم را کاهش دهد.

وی با اعلام اینکه فروردین سال گذشته 52 میلیون برگ جریمه صادر شد افزود: این در حالی است که در فروردین سال 89 نیز 29 میلیون برگ جریمه صادر شده بود اما در نیمه سال 90 با ابلاغ قانون افزایش جریمه‌ها میزان جریمه‌ها در اسفندماه سال گذشته به 35 میلیون برگه کاهش یافت. کاهش سرعت و تصادفات پرخطر یکی دیگر از دستاوردهای قانون جدید پلیس است. برخی‌ها مدعی‌اند که چرا باید جریمه صحبت کردن با تلفن همراه از 5 هزار توان به 60 هزار تومان برسد که ما معتقدیم استفاده از تلفن همراه نان شب نیست که واجب باشد و می‌توان با استفاده نکردن جریمه نشد.

احمدی‌مقدم یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش تصادفات را مردم و عناصر فرهنگی برشمرد و افزود: اگر راه و خودرو بد باشد و پلیس نیز در جاده حضور نداشته باشد اما رانندگان خودشان قانون را رعایت کنند بخش زیادی از تصادفات و تلفات کنترل و کاهش می‌یابد. خوشبختانه توسعه فرهنگی و فرهنگ ایمنی با تلاش آموزش و پرورش و رسانه‌ها به رشد بالایی رسید. البته باید تغییر الگوی حمل و نقل را نیز دنبال کنیم و اگر مسئولی با اتوبوس تردد کند این امر زشت نیست.

وی خواستار رعایت استانداردها و ایمنی توسط خودروسازان شد و تصریح کرد: ‌تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودروها باید استانداردها و ارتقای دایمی آن را دنبال کند و اگر زمانی اعلام شد که پراید یکی از پرتصادف‌ترین خودروهای کشور است باید استانداردهای آن ارتقاء پیدا کند چرا که این خودرو زمانی که کف استانداردها اجرا می‌شد دارای ایمنی بود اما امروز استانداردها ارتقاء پیدا کرده است. البته عقب نشینی‌هایی نیز که در مقابل خودروسازان انجام می‌شود پسندیده نیست. پیش از اینکه خودرو سازان را تهدید کنیم مهلت منطقی به آنها داده‌ایم اگرچه مکن است که پراید یک روز ایمن بوده باشد اما امروز پراید ایمن نیست.

وی با اشاره به افزایش ایمنی خودروها افزود: سازمان استاندارد ابتدا هووو را تایید می‌ کند اما وقتی این خودرو دچار مشکل شد مدعی می شود آن را تایید نکرده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه روزانه یک تا 1.5 نفر جان خود را در تصادفات از دست می‌دهند،‌ گفت: عابران پیاده و موتورسوران عمده ترین کشته‌های تصادفات رانندگی هستند. باید ایمن سازی معابر، اصلاح تقاطع و پیچ‌ها رعایت شود نه اینکه برخی از افراد بدون توجه به ایمنی ابتدا راه را ساخته و پس از افتتاح پلیس آن را به علت ایمن نبودن مسدود یا محدودیت‌های ترافیکی در آن اعمال کند. اگر قرار بود براساس برنامه سوم شاهد افزایش کشته‌های رانندگی باشیم امروز باید شاهد مرگ سالانه 52 هزار نفر در جاده‌های کشور می‌بودیم که این آمار با روندی معکوس به 20 هزار نفر کاهش یافت.

احمدی مقدم در پایان گفت: وقتی می‌گوییم که ما رتبه اول در منطقه داریم نباید خودمان را با افغانستان و پاکستان یکی بدانیم بلکه باید با کشورهای پیشتاز رقابت کنیم تا الگو باشیم. الگوسازی تنها با رقیبان منطقه‌ای امکان پذیر نیست و باید در تراز کشورهای پیشرو باشیم.