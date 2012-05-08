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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

قادری در گفتگو با مهر:

کاهش شکایتهای کارگری اولویت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان است

کاهش شکایتهای کارگری اولویت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره  تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاهش شکایتهای کارگری و بردن آن به سوی سازش اولویت مهم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان است.

غلامعلی قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت و برنامه‌های این اداره کل در سال جاری گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال  جاری 300 برنامه کاری در زمره اقدامات خود دارد.

وی ادامه داد: از جمله برنامه‌های این اداره کل توجه ویژه به مسکن مهر، تقویت کمی و کیفی شوراهای سازش، هیئت‌های حل اختلاف و هیئت‌های تشخیص و دیگر اقدامات مهم دیگر است.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازش رساندن شکایت‌های واصله کارگری و کارفرمایی تأکید داشت و تصریح کرد: دستگاه ما به یک بخش شبه قضایی تشبیه شده و هر سال نیز بالغ بر 30 هزار شکایت در استان وجود دارد که این نوع وضعیت کار را برای ما سخت کرده است.

وی تاکید کرد: در نتیجه در تلاش هستیم که قبل از شکل گرفتن پرونده‌های شکایت کارگری آن دعوی در شورای سازش که متشکل از کارگر و کارفرما هستند به نتیجه برسد.
 
قادری اظهار داشت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی به حداقل رساندن حوزه شکایت‌ها و بردن آن به سوی سازش است.

وی تاکید کرد:  64 درصد پرونده شکایات واصله به این اداره کل در 285 شورای سازش منجر به رفع اختلاف طرفین شد و بقیه پرونده‌ها در 34 هیئت تشخیص و 12 هیئت حل اختلاف در 25 درصد منجر به سازش شد.

کد مطلب 1596745

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