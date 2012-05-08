فرانسه اشتباهات گذشته را جبران کند/ تبریک به پوتین و روسیه

به گزارش خبرنگارمهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به انتخابات فرانسه و پیروزی اولاند، گفت: سیاست های سارکوزی در مورد ورود فرانسه به بحران ها و تحولات خاورمیانه و همچنین پیروی از سیاست های آمریکا باعث شده که نقش فرانسه کمرنگ شود و مردم نیز از این سیاست ها ناراضی باشند و اینکه آنها احساس می کردند منافعشان به خطر افتاده است.

وی افزود: امیدواریم تغییر وضعیت دولت حاکم در فرانسه باعث تغییر رویکرد آن کشور شود و اشتباهات گذشته را جبران کند.

مهمانپرست با اشاره به اینکه ظرفیت های بالایی برای رابطه ایران با کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه وجود دارد، اظهار داشت: امیدواریم که تغییر دولت باعث استفاده از ظرفیت های دو کشور برای گسترش روابط باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با اتهام پارلمان افغانستان به ایران مبنی بر دخالت در امور این کشور به دلیل مواضع ایران در رابطه با پیمان استراتژیک این کشور با ا آمریکا، تصریح کرد: در رابطه با مسئله افغانستان و پیمانی که این کشور با آمریکا به امضا رسانده است، پیش از این نیز موضع خود را اعلام و نگرانی را از این قرارداد که ابهامات زیادی دارد، بیان کرده ایم.

وی با تأکید بر این امر که صلح و امنیت افغانستان برای ما اهمیت بسیاری دارد، اظهار داشت: امنیت افغانستان با امنیت کشورهای منطقه گره خورده است و می تواند بر امنیت کشور ما تأثیرگذار باشد . ما علت ناامنی در کشورهای منطقه و به ویژه افغانستان را حضور نیروهای خارجی در افغانستان می دانیم.

به گفته مهمانپرست، کشورهای منطقه بیشتر باید از وجود امنیت در افغانستان بهره مند شوند تا کشورهایی که از هزاران کیلومتر دورتر برای منطقه طراحی انجام می دهند . ابراز نگرانی ما از این پیمان نیز به دلیل وجود امنیت در افغانستان است که از کشورخود جدا نمی دانیم.

وی همچنین درباره شروع کار دولت جدید پوتین در روسیه نیز گفت: شروع کار دولت جدید را به مردم روسیه تبریک می گوییم. امیدواریم که که شاهد توسعه بیش از پیش روابط ایران با روسیه در همه عرصه ها باشیم.

وی ادامه داد: ظرفیت های بالایی در دو کشور برای توسعه روابط وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم از همه این ظرفیت ها بهره بگیریم. امیدواریم با حضور روسیه در عرصه های منطقه ای شاهد ثبات بیشتر در منطقه باشیم، روسیه توانایی ایجاد ثبات در منطقه و عرصه بین الملل را دارد و همکاری دو جانبه با روسیه می تواند در این مسیر موثر باشد.

مهمانپرست همچنین درباره برخی از اظهار نظرهای اتحادیه اروپا درباره توقف غنی سازی اورانیوم در ایران نیز تصریح کرد: همه اظهار نظرهای متفرقه مسائلی است که نشان می دهد تلاش برای سایه انداختن به اصل مذاکره وجود دارد.

وی ادامه داد: فکر می کنیم همه مسائل محتوایی 1+5 در بغداد در فضایی که نشان دهنده همکاری، حسن نیت و جهت گیری برای حل مسائل مشترک است ، مطرح خواهد شد و نتایج خوبی نیز به همراه خواهد داشت. پیش بینی و اظهار نظرهای کنونی نیز در جهت فضاسازی و ایجاد تنش قبل ازمذاکره است .