مجتبی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساماندهی اتباع خارجی استان البرز با جدیت پیگیری می شود که تا کنون طرح های مختلف بدین منظور صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران طی سی سال گذشته در راس هرم و در رده اول کشورهای پناهنده پذیر جهان قرار داشته است.



وی افزود: بزرگترین بحران در تاریخ معاصر جهان در مرزهای غربی کشور حد فاصل 28 اسفندماه 1369 تا 14 فروردین ماه سال 1370 به هنگام یورش سراسری ارتش بعثی عراق به قسمت های کرد نشین شمال آن بوقوع پیوست و طی آن تعداد یک میلیون و 450 هزار زن و مرد ظرف زمانی کمتر از 6 روز با استفاده از هر وسیله ای و با پای پیاده از طریق معابر و گذرگاه های مرزی با وضعیتی اسفبار وارد کشور شده اند.



وی ادامه داد: جمعیت عظیمی که بنابه تصدیق جهانیان و اعتراف سازمان های بین المللی متولی امور پناهندگان قادر بود هر نظام سیاسی را با بحران و چالشی جدی و لاینحل مواجه سازد بنابراین مایه بسی سرافرازی و تفاخر است که نظام مقدس و الهی جمهوری اسلامی بارها چنین بحران هایی را با سربلندی پشت سر نهاده و اداره و مدیریت کرده است.



مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: تاسیس این اداره با پشتوانه بیش از سال ها کار تخصصی در قالب استان تهران با استقبال همگان بخصوص اتباع حاضر در استان مواجه شد و 30 سال میزبانی مناسب از میهمانان که از ویرانه های همسایه وارد کشور شده بودند مهر تایید نهاد.



وی تصریح کرد: این اداره کل به صورت مستقیم زیر نظر استانداری البرز به انجام وظیفه پرداخته و بر این باور است که انجام وظیفه در راه اعتقاد و ایدئولوژی مقدس و بسیار مشکل است.



طرح آمایش 7 ویژه اتباع مجاز در استان البرز برگزار شد



مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز از برگزاری طرح آمایش 7 ویژه اتباع مجاز در استان البرز خبر داد و اضافه کرد: در این طرح کارت برای اتباع افغانی و عراقی توزیع شده است.

