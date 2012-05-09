  1. ورزش
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۲

در حضور نماینده AVC؛

قرعه کشی مسابقات والیبال نوجوانان و جوانان آسیا در ایران انجام می‎شود

قرعه کشی مسابقات والیبال نوجوانان و جوانان آسیا در ایران انجام می‎شود

قرعه‎کشی مسابقات والیبال نوجوانان و جوانان پسر آسیا هفته اول خردادماه با حضور رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا و عضو کمیته مسابقات فدراسیون جهانی در شهر محل برگزاری این رقابت‎ها انجام می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون والیبال ایران امسال میزبان دو رویداد آسیایی در بخش پسران و در رده سنی نوجوانان و جوانان است. اصفهان و ارومیه به عنوان شهرهای محل برگزاری مسابقات نوجوانان و جوانان پسر آسیا انتخاب شده‎اند. در همین راستا "شانریت"، رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا و عضو کمیته مسابقات فدراسیون جهانی اول خردادماه به ایران می‎آید تا از امکانات این دو شهر برای برگزاری مسابقات آسیایی بازدید کند.

قرار است طی سفر "شانریت" به ایران که به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، قرعه کشی مسابقات والیبال نوجوانان و جوانان آسیا نیز در شهرهای میزبان این مسابقات برگزار شود. البته طبق گفته سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال که خبر از قطعی نبودن میزبانی اصفهان در مسابقات نوجوانان آسیا داده است، در صورت تغییر محل برگزاری این مسابقات قرعه کشی آن در تهران یا ارومیه انجام می‎شود.

مسابقات والیبال نوجوانان آسیا 3 تا 11 آبان‎ماه با حضور 13 تیم برگزار می‎شود. چین، کره‎جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین‌تایپه، استرالیا، تایلند، ژاپن، مغولستان، سریلانکا، هند و کویت همراه با ایران تیم‎های شرکت کننده در این رقابت‎ها هستند.

مسابقات والیبال جوانان آسیا نیز 6 تا 14 مهرماه با حضور 15 در ارومیه برگزار می‎شود. چین، کره‎جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین‎تایپه، استرالیا، ازبکستان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هند، کویت، افغانستان و قطر همراه با ایران تیم‏های شرکت کننده در این رقابت‎ها هستند. مالدیو نیز یکی از تیم‎های شرکت کننده بود که با وجود اعلام آمادگی انصراف داد.

کد مطلب 1596775

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