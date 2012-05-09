به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون والیبال ایران امسال میزبان دو رویداد آسیایی در بخش پسران و در رده سنی نوجوانان و جوانان است. اصفهان و ارومیه به عنوان شهرهای محل برگزاری مسابقات نوجوانان و جوانان پسر آسیا انتخاب شدهاند. در همین راستا "شانریت"، رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا و عضو کمیته مسابقات فدراسیون جهانی اول خردادماه به ایران میآید تا از امکانات این دو شهر برای برگزاری مسابقات آسیایی بازدید کند.
قرار است طی سفر "شانریت" به ایران که به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، قرعه کشی مسابقات والیبال نوجوانان و جوانان آسیا نیز در شهرهای میزبان این مسابقات برگزار شود. البته طبق گفته سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال که خبر از قطعی نبودن میزبانی اصفهان در مسابقات نوجوانان آسیا داده است، در صورت تغییر محل برگزاری این مسابقات قرعه کشی آن در تهران یا ارومیه انجام میشود.
مسابقات والیبال نوجوانان آسیا 3 تا 11 آبانماه با حضور 13 تیم برگزار میشود. چین، کرهجنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چینتایپه، استرالیا، تایلند، ژاپن، مغولستان، سریلانکا، هند و کویت همراه با ایران تیمهای شرکت کننده در این رقابتها هستند.
مسابقات والیبال جوانان آسیا نیز 6 تا 14 مهرماه با حضور 15 در ارومیه برگزار میشود. چین، کرهجنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چینتایپه، استرالیا، ازبکستان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هند، کویت، افغانستان و قطر همراه با ایران تیمهای شرکت کننده در این رقابتها هستند. مالدیو نیز یکی از تیمهای شرکت کننده بود که با وجود اعلام آمادگی انصراف داد.
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