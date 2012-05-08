اعتراض بیادی به تغییر طرح تفصیلی/ تبدیل زمینهای وزارت مسکن به پهنه مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر: حسن بیادی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به تغییرات طرح تفصیلی از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: معمولاً طرح های جامع و تفضیلی با هم ابلاغ می شود زیرا ایجاد فاصله در ابلاغ این طرح ها ممکن است آسیبهایی در خصوص تهیه نقشه ها و غیره ایجاد کند.

وی ادامه داد: برای تقسیم طرح تفصیلی هزینه های بسیاری صرف شد و با تلاش شبانه روزی عده زیاد تهران صاحب نقشه ای جامع شده که مورد تأیید اعضای شهر تهران قرار گرفت.



بیادی با بیان اینکه از ابتدای تهیه طرح تفصیلی و جامع نهادی سه نفره متشکل از وزیر مسکن، شهردار تهران و رئیس شورای شهر تشکیل شده که روند اجرایی شدن این طرح ها را رصد کنند گفت: نمی دانم چه دلایل پشت پرده ای وجود دارد که به هم خورد و افراد کنار کشیدند.



نایب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: شورای عالی شهر سازی به بهانه گران نشدن قیمت مسکن طرح تفضیل را دچار تغییراتی کرده است که تمامی زمینهای این وزارت خانه به پهنه مسکونی تبدیل شود.

وی ادامه داد: این ظلم بزرگ به اعضای شهر تهران، قانون و شهروندان است. این به چه درد مردم تهران می خورد. اینکه دو نفر برای شهر تصمیم بگیرند و بر سر طرح ها و زمینه ها پایتخت معامله صورت بگیرد و ما باید پاسخگوی مردم باشیم.

نائب رئیس شورای تهران با انتقاد از اینکه هیچ کدام از اعضای تهران هیچ اطلاعی از این طرح نداشتند و ما از منابع غیر رسمی خبر طرح تفصیلی را شنیده ایم چرا باید این گونه مسائل در جلسات پشت پرده مطرح شود و چه کسی در این زمینه پاسخگو است.