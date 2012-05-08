یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیش از دو سال است که معلولان هیچ سهمیه سوختی دریافت نکرده اند و رایزنیهای بهزیستی نیز با ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نتیجه ای نداد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل با توجه به مشکلات حمل و نقل معلولان، بهزیستی خود دست به کارشده و اعتبار خاصی را برای پرداخت مابه التفاوت سهمیه سوخت این افراد در نظر گرفت.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در مرحله اول این مابه التفاوت به 10 هزار معلول تعلق می گیرد و در مراحل بعد نیز تعداد بیشتری از معلولان این سهمیه را دریافت می کنند.

سخنگویی افزود: پرداخت مابه‌التفاوت سوخت معلولان توسط بهزیستی محاسبه و به حساب این افراد واریز می شود. همچنین نحوه محاسبه آن براساس نرخ آزاد و دولتی بنزین است.

به گفته وی ، این مابه التفاوت سهمیه بنزین، مطابق بنزین 25 تا 50 لیتر برای معلولان متغیر است .