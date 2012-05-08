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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

پرداخت مابه‌التفاوت سهمیه سوخت به 10 هزار معلول از ابتدای تیرماه

پرداخت مابه‌التفاوت سهمیه سوخت به 10 هزار معلول از ابتدای تیرماه

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از پرداخت مابه‌التفاوت سهمیه سوخت معلولان از ابتدای تیرماه خبر داد و گفت: 10 هزار معلول در سراسر کشور سهمیه سوخت دریافت می‌کنند.

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیش از دو سال است که معلولان هیچ سهمیه سوختی دریافت نکرده اند و رایزنیهای بهزیستی نیز با ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نتیجه ای نداد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل با توجه به مشکلات حمل و نقل معلولان، بهزیستی خود دست به کارشده و اعتبار خاصی را برای پرداخت مابه التفاوت سهمیه سوخت این افراد در نظر گرفت.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در مرحله اول این مابه التفاوت به 10 هزار معلول تعلق می گیرد و در مراحل بعد نیز تعداد بیشتری از معلولان این سهمیه را دریافت می کنند.

سخنگویی افزود: پرداخت مابه‌التفاوت سوخت معلولان توسط بهزیستی محاسبه و به حساب این افراد واریز می شود. همچنین نحوه  محاسبه آن براساس نرخ آزاد و دولتی بنزین است.

به گفته وی ، این مابه التفاوت سهمیه بنزین، مطابق بنزین 25 تا 50 لیتر برای معلولان متغیر است .

کد مطلب 1596786

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