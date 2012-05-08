ایران به اسکان منافقین در کشورهای همسایه به شدت واکنش نشان خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که امروز سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا سفری به هند داشته تا مقامات این کشور را به کاهش و توقف خرید نفت از ایران متقاعد کند، آیا وی موفق به این کار شده یا ناکام مانده است، گفت: انشاءالله که ناکام می شود.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها تلاش زیادی می کنند تا با رایزنی و فشار بر کشورها منافع ملت ما را تهدید کنند فکر می کنیم اگر به جای این تلاش ها وقتشان را صرف مشکلات داخلیشان می کردند نتایج بهتری می گرفتند.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه افزود: هر اقدامی علیه منافع یک ملت چهره تاریکی را از این کشور بین مردم ترسیم می کند و علاوه بر این سایه سنگینی بر سر مردم خود آمریکا نیز خواهد افتاد چون احساس می کنند منافع ملیشان به خطر می افتد.

وی به شکست نیکلا سارکوزی در انتخابات فرانسه اشاره کرد و گفت: وضعیت فرانسه می تواند درسی برای آمریکا باشد بهتر است به جای پایمال کردن حقوق ملت ها احترام به حقوق مردم را در دستور کار بگذارند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با احتمال اسکان منافقین در کشور آذربایجان که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود، بیان داشت: موضع ما در رابطه با منافقین کاملا روشن است این گروهک پرونده سیاهی از جنایت ها داشته و علاوه بر 16 هزار جنایت که مردم و مسئولان ما را هدف ترور قرار داده اند در خود عراق نیز جنایات زیادی مرتکب شده اند که نفرت مردم عراق از آنها قابل مشاهده است.

وی در خصوص احتمال اسکان منافقان در آذربایجان نیز بیان داشت: اگر طراحی صهیونیستی - آمریکایی باشد که آنها در کشورهای منطقه مستقر شوند ما حساسیت بالایی نسبت به این موضوع داریم و به شدت واکنش نشان خواهیم داد و انتظار داریم کشورهای همسایه متوجه این حساسیت ما باشند و با اقدامی که تبعات منفی بالایی برای آنها دارد، کاری نکنند که روابط خوب ایران با آنها دچار خدشه شود.

مهمانپرست از سفر وزیر خارجه به شرم الشیخ به منظور شرکت در اجلاس وزیران جنبش عدم تعهد هم خبر داد و گفت: صالحی در حاشیه اجلاس با مقامات شرکت کننده نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد.

ادامه دارد...