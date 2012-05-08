به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصداقینیا صبح سه شنبه در همایش ملی پیراپزشکی و سلامت در یاسوج اظهار داشت: توجه به مقوله سلامت بر اساس آخرین تعاریف سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمانهای بینالمللی، با پیوند شاخصهای گوناگون جسمی، روانی و اجتماعی شناخته میشود که اخیرا شاخص معنوی نیز به آن افزوده شده است.
وی افزود: در بررسی سلامت جسمی افراد، مراتب تشخیص، درمان و اقدامات بعدی برای بهبودی بیمار، کاملا به هم مربوط بوده و امروزه یک گام مهم دیگر نیز پیش از این مراحل مطرح شده است.
وی با بیان اینکه در علم پزشکی امروز، امکان تشخیص بیماریهای احتمالی فرد پیش از تولد او به وجود آمده، اظهار داشت: تشخیص بیماریها در دوران جنینی، به مبحث مهمی در علم پزشکی تبدیل شده که مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته و اگرچه هماکنون در مناطق محدودی اجرا میشود، اما با سیاستهای این وزارتخانه، در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.
وی بیان داشت: طی سالهای اخیر، پیشرفتهایی خوبی در رشد شاخصهای بهداشتی و درمانی داشته ایم و لازم است باز هم تلاشهای بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.
مصداقینیا با اشاره به چشمانداز آینده نظام سلامت کشور تصریح کرد: در حال حاضر چند استراتژی مهم در این وزارتخانه پیگیری میشود که هرکدام گام مهمی در عرصه سلامت جامعه خواهد بود.
وی افزود: در سالهای گذشته با اتکا به شبکههای بهداشتی و درمانی توانستیم بر شیوع بیماریهای واگیردار فایق آییم و این بیماریها در حال ریشهکنی کامل هستند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بیان کرد: با گذر از این مرحله، زمینه پرداختن بیماریهای غیرواگیر همچون دیابت، بیماریهای قلبی وعروقی و سرطانها که درصد بالایی از مرگ ومیر کشور را به خود اختصاص می دهند فراهم شده است.
مصداقی نیا اضافه کرد: یکی دیگر از استراتژیهای مهم وزارت بهداشت، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور است که بر همین اساس، پروندههای الکترونیک سلامت برای تمام افراد جامعه ایجاد می شود و خدمات سلامت در این پوشش ارائه خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این مراسم گفت: هدف از این همایش این است که بتوانیم راهی برای رسیدن به ارتقاء سلامت کشور پیش بگیریم که تنها با ارایه مقالات علمی میسر نخواهد شد و لازم است به چالشهای کاربردی علوم در جامعه نیز توجه کرد.
حسام الدین نبوی زاده عنوان کرد: 400 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارایه شد که از این تعداد، 150 مقاله از دید کارشناسان پذیرفته و ضمن ارایه مقالات برتر، دو کارگاه آموزشی به همراه دو تور گردشگری برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
نظر شما