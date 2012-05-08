طراحی و ساخت بیوراکتور تحقیقاتی آزمایشگاهی بازیافت کمپوست

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حمیدرضا قاسمزاده استاد راهنمای این تحقیق سه شنبه در این باره به خبرنگاران گفت: این راکتور در مقیاس پایلوت از نوع خودگرمکنی به منظور شبیه­سازی و مطالعه سیستماتیک فرآیند تولید کمپوست طراحی و ساخته شده است.

وی با بیان اینکه بیوراکتور مورد نظرهمچنین می­تواند فرآیند بیولوژیکی را به طور کامل پایش نماید، گفت: بر این اساس می توان اکثر پارامترهای تاثیرگذار بر روی فرآیند تولید کمپوست را با هدف بهینه­سازی، مورد بررسی و مطالعه قرار داد تا در حفظ محیط زیست و بازیافت ضایعات ارگانیک و تولید انرژی های نو و حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک، قدم های بیشتری برداشته شود.

قاسمزاده با بیان اینکه راکتور طراحی و ساخته شده دارای سه مخزن استوانه­ای شامل مخزن داخلی، مخزن خارجی، مخزن پایه می باشد اظهار داشت: در این راکتور به منظور آنالیز گازهای خروجی از جمله دی­اکسیدکربن، مونواکسیدکربن، آمونیاک و اکسیژن و ثبت مقادیر آنها و اعمال کنترل موردنظر از حسگرهای مربوطه متصل به یک شبکه الکترونیکی استفاده شده است.

به گفته این استاد دانشگاه راکتور مورد نظر با طراحی مخازن جداگانه دارای قابلیت انعطاف کاربردی بوده و می­تواند جهت مطالعه فرآیند تولید کمپوست به صورت غیرفعال، اثر فشار ناشی از ارتفاع مواد و تولید کمپوست به صورت غیر هوازی به کار برده شود.

وی با اشاره به ویژگی­های دیگر این بیوراکتور تصریح کرد: از دیگر قابلیتهای مهم دیگر این راکتور انعطاف پذیری آن برای مطالعه فرآیند است که از طریق آن و با تعویض مخازن راکتور می­توان به اهداف مطالعاتی مورد نظر محقق(مطالعه و بررسی انواع دیگر شیوه های تولید کمپوست )دست پیدا کرد.

به گزارش مهر،‌ این دستگاه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مهندس داود داداشی و به راهنمایی دکتر حمیدرضا قاسمزاده استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تبریز طراحی و ساخته شده است.